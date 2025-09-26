في جبيل.. القوة الأمنية تضبط سيارة مسروقة وتوقف مطلوبَين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق ، بتاريخ 26-09-2025، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة عن وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة في محلة وهو المدعو

ن. س. (مواليد عام 1980، لبناني)

وبنتيجة المتابعة، وتكثيف الاستقصاءات والتحرّيات، أوقفته دورية من المفرزة في المحلّة المذكورة

بتفتيشه، عثر معه على مبلغ/1470/ دولارًا أميركيًا، وهاتف خلوي

،وفي سياق متّصل

بالتاريخ ذاته، توافرت معطيات عن وجود أحد المطلوبين في محلة ذوق مكايل، ويدعى

أ. د. (مواليد عام 1965، لبناني) مطلوب بموجب قرار حبس بجرم عدم دفع نفقة

وبنتيجة عمليّات الرّصد والتعقّب، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلة المذكورة على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” لون جردوني دون لوحات ودون تسجيل

كما وبعد ادّعاء أحد المواطنين لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بسرقة سيّارته نوع لون أبيض من محلّة الجديدة- شارع الأنوار، باشرت مفرزة استقصاء جبل استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد مكان وجود السيّارة المسروقة، وتوقيف الفاعل

وبنتيجة المُتابعة، تمّ تحديد مكان وجود السيّارة في محلة الشويفات- الطريق العام، مركونة على جانب الطّريق، غير مقفلة، وزجاجها الأيسر محطّم، والعلبة خلف المقود مخلوعة

أودع الموقوفان مع المضبوطات والسيارة القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختصّ