4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عاصفة “الروشة” عبرت وتركت بصمات (الجمهورية)

2025-09-27 | 01:20
عاصفة “الروشة” عبرت وتركت بصمات (الجمهورية)
عاصفة “الروشة” عبرت وتركت بصمات (الجمهورية)

كتبت "الجمهورية" تقول: على وقع الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الامينين العامين لـ»حزب الله» السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين اليوم، انشغلت الأوساط الرسمية والسياسية بمعالجة المضاعفات التي أعقبت فعالية 'الحزب» بإضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين الشهيدين أمس الاول، وكان منها الموقف شبه الاعتكافي الذي اتخذه رئيس الحكومة نواف سلام اعتراضاً على ما وصفه «الانقلاب» على قراره بعدم إضاءة الصخرة.

في معلومات لـ«الجمهورية»، أنّ حراك سلام الاعتراضي سيبقى محصوراً في حدود معينة، ولن يصل إلى الاعتكاف أو الاستقالة، شعوراً منه بالمسؤولية ورغبة في تجنّب أزمة سياسية ودستورية في اللحظة الأكثر حراجة، والتي تتطلّب وجود سلطة مسؤولة وقادرة على التعاطي مع التحدّيات الداخلية والخارجية، ولا سيما منها ما يتعلق بمصير اتفاق وقف النار والسبيل إلى إجبار إسرائيل على التزام بنوده.
ولكن، في المقابل، قالت المصادر التي اطلعت على مضمون الاجتماع الوزاري الذي عقده سلام في السراي الحكومي، وغاب عنه ثلاثة وزراء شيعة لـ«الجمهورية»، إنّ رئيس الحكومة «أبدى امتعاضاً شديداً من الطريقة التي قوبل بها، بعد التسوية التي تمّت في الأيام القليلة التي سبقت إحياء المناسبة، وتضمنت تفاهماً حظي بموافقة «الثنائي الشيعي» على أن يحصل التجمع في تلك البقعة، ولكن من دون إضاءة الصور على الصخرة. واعتبر أنّ المأزق الأساسي في هذا الموضوع هو في ما يمكن وصفه بالخديعة التي جرت، وتمّ فيها استغلال السماح بإحياء الذكرى للتلطّي خلف كثافة الحشود وخرق القرار الحكومي». وأعلن سلام «أنّ مسار بناء دولة القانون ستستمر، على رغم الصعوبات».
وفي تقدير أوساط مواكبة، «أنّ «عاصفة الروشة» عبرت، ولكنها قد تترك بعض البصمات السياسية».
وأكّد سلام لزواره انّه ليس في وارد لا الاعتكاف ولا الاستقالة، وانّه لن يتراجع عن قراره، وهو يريد أن يعرف لماذا تمّ تجاوز قرار الحكومة في ما خصّ إضاءة الصخرة.

الأنباء: ماذا بعد انقلاب حزب الله؟ (الأنباء)
بين التصعيد والتهدئة: هل تطوي الحكومة صفحة "إضاءة الروشة"؟

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة.

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة.

بيان من الحرس الثوري الإيراني في ذكرى استشهاد نصرالله
بيان من الحرس الثوري الإيراني في ذكرى استشهاد نصرالله

أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانًا في ذكرى استشهاد قادة المقاومة في لبنان والشهيد اللواء عباس نيلفروشان، جاء فيه أنّ أعداء المقاومة سيُفضَحون ويُهانون.وأكد أنّ "الأحلام المضطربة والمخططات الشريرة للصهيوني والأميركي لتضعيف أو إبادة المقاومة قد فشلت مرارًا".

بيان من الحرس الثوري الإيراني في ذكرى استشهاد نصرالله

أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانًا في ذكرى استشهاد قادة المقاومة في لبنان والشهيد اللواء عباس نيلفروشان، جاء فيه أنّ أعداء المقاومة سيُفضَحون ويُهانون.وأكد أنّ "الأحلام المضطربة والمخططات الشريرة للصهيوني والأميركي لتضعيف أو إبادة المقاومة قد فشلت مرارًا".

النائب مارك ضو لـ "الجديد": الانتخابات ستحصل في موعدها لا تراهنوا على ذلك وسلاح حزب الله "انكسرت شوكته"
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان
بيان من الحرس الثوري الإيراني في ذكرى استشهاد نصرالله
بعد الجدل حول تصريحاته.. حمادة يوضح
الأنباء: ماذا بعد انقلاب حزب الله؟ (الأنباء)
بين التصعيد والتهدئة: هل تطوي الحكومة صفحة "إضاءة الروشة"؟
