4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

نائب في "حزب الله": بيروت ستبقى وطناً للجميع.. والأجهزة الأمنية تعاطت بحكمة وشجاعة

2025-09-27 | 07:41
نائب في &quot;حزب الله&quot;: بيروت ستبقى وطناً للجميع.. والأجهزة الأمنية تعاطت بحكمة وشجاعة
نائب في "حزب الله": بيروت ستبقى وطناً للجميع.. والأجهزة الأمنية تعاطت بحكمة وشجاعة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أنّ "هذا العدو ‏مهما بلغ من العتوّ والعلوّ والاستبداد والإجرام، لن يحطّ من عزيمتنا ولن يكسر إرادتنا. وأشار إلى أنّ الجريمة البشعة التي ‏ارتكبها في بنت جبيل قبل يومين، وذهب ضحيتها أب وثلاثة أطفال وسقط فيها عدد من الجرحى، لم تكن سوى محاولة ‏مدروسة لإعدام الحياة في القرى والمدن الأمامية الممتدة من الناقورة إلى شبعا".

وفي حفل تأبيني، أضاف أنّ "العدو يظن أنّ هذه الأفعال ‏الإجرامية قادرة على بثّ الخوف والرعب في نفوس الناس ودفعهم إلى ترك بلداتهم وقراهم التي عادوا إليها بعد المعاناة، إلا ‏أنّ تشبث الأهالي بأرضهم وبقائهم فيها رغم الصعوبات شكّل تحدياً حقيقياً للعدو لم يعد قادراً على احتماله، ولذلك لجأ إلى ‏هذا النوع من الجرائم".‏

وفي معرض رده على تصريحات برّاك، أشار عز الدين إلى أنّ "باراك اعتبر حزب الله عدواً للبنانيين ولإسرائيل ولأميركا. ‏وأكد أنّ هذا بحد ذاته وسام شرف نفتخر به ونعتزّ به، لأنّ العداء لأميركا وللكيان الصهيوني هو شرف للمقاومة، لكن في ‏المقابل نحن في الداخل اللبناني لسنا أعداءً لأحد، بل جزء أصيل وأساسي من هذا الوطن". 

وأوضح أنّ "من يقدّم دماء شهدائه ‏وقادته ومجاهديه في سبيل حماية الوطن وصون كرامته هو الأكثر انتماءً وولاءً له. وأضاف أنّ دماء القادة والشهداء هي ‏الدليل الساطع على صدق الانتماء، وأنّ الانتخابات القادمة عام 2026 ستثبت مجدداً أنّ هذه البيئة الشعبية الحاضنة ‏للمقاومة متمسكة بهذا الخيار وتؤيد هذا الثنائي الوطني".‏

وأكد عز الدين أنّ اتهامات براك للحكومة اللبنانية بالتقصير والتقاعس ليست إلا محاولة للتشكيك والإساءة، موضحاً أنّ ‏خطابه في حقيقته خطاب أميركي يتحدث بلسان صهيوني. وأضاف أنّ واشنطن تعمل لمصلحة العدو لا لمصلحة لبنان، فيما ‏المقاومة بما تملكه من قدرات وإمكانيات إنما تقوم بواجبها الوطني بالدفاع عن الوطن والشعب. ورأى أنّ كلام براك فيه ‏إهانة للحكومة وللشعب معاً.‏

وانتقل عز الدين إلى ما حصل بالأمس في بيروت، فأوضح بداية أنّ العاصمة بيروت ليست ذات لون واحد ولا مذهب واحد، ‏بل هي مدينة متعددة ومتنوعة في انتماءاتها السياسية والطائفية، وتشمل جميع المكوّنات اللبنانية. وأكد أنّ الشيعة جزء ‏أساسي من نسيج بيروت كما باقي الطوائف، وأنّ ما حصل بالأمس كان مناسبة أراد من خلالها أبناء بيروت الأصليون الذين ‏هم من جذور المدينة وأبناء تاريخها أن يعبّروا عن وفائهم لقادتهم وشهدائهم في ذكرى مقدسة وعزيزة لديهم. وأضاف أنّ ‏التجمع كان حضارياً ملتزماً بالقانون، حريصاً على الوطن وعلى السلم الأهلي، وهو يعكس هوية بيروت التي لا يمكن أن ‏تتغير: بيروت العربية، الوطنية، المقاومة.‏

وأشار إلى أنّ "بيروت كانت وستبقى وفية لشعبها وعروبتها، مستذكراً ما جرى خلال اجتياح العدو الإسرائيلي للعاصمة عام ‏‏1982، حيث انطلقت من قلب بيروت عمليات مقاومة بطولية نفذها خالد علوان ورفاقه وغيرهم من المقاومين من مختلف ‏المكونات. ولفت إلى أنّ هذه الحقيقة التاريخية تؤكد أنّ هوية بيروت ستبقى عربية مقاومة مهما حاول البعض تشويه ‏صورتها أو إثارة الفتن داخلها".‏

وخاطب عز الدين بعض السياسيين الجدد، قائلاً إنّ "محاولاتهم إثارة البلبلة بين الجيش والقوى الأمنية من جهة والناس من ‏جهة أخرى، ليست سوى نتيجة أحقاد ورهانات فاشلة على مشاريع أميركية خاسرة". وأضاف: "كفى تزلفاً وتسولاً إقليمياً ‏ودولياً، وكفى رهانات على خيارات لن تجلب إلا الفشل والخسارة".

وأكد أنّ بيروت ستبقى وطناً للجميع، موحدة بانتمائها، ‏محافظة على هويتها الوطنية والعربية.‏

وشدّد النائب حسن عز الدين على دور الجيش الوطني اللبناني والأجهزة الأمنية كافة التي تعاطت مع ما حصل ‏بالأمس بحكمة وشجاعة وحرص على الاستقرار والسلم الأهلي، كما لفت إلى دور الأجهزة الأمنية كافة التي ساعدت ‏وساهمت في نجاح المناسبة وخروجها بأبهى صورة.

وأكد أنّ ما جرى كان نموذجاً حضارياً مشرّفاً يليق ببيروت وبأبنائها ‏وبالوفاء لشهداء المقاومة.‏
 
 
 
نائب في "حزب الله": بيروت ستبقى وطناً للجميع.. والأجهزة الأمنية تعاطت بحكمة وشجاعة

محليات

حزب الله

حسن عزالدين

