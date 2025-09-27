الأخبار
محليات

في ذكرى اغتيال السيد.. نعيم قاسم يُلوّح: مواجهة كربلائية!

2025-09-27 | 11:44
في ذكرى اغتيال السيد.. نعيم قاسم يُلوّح: مواجهة كربلائية!
في ذكرى اغتيال السيد.. نعيم قاسم يُلوّح: مواجهة كربلائية!

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "اننا واجهنا حرباً كبيرة عالمية بالأداة الإسرائيلية والدعم الطاغوتي الأميركي والأوروبي الذي لم يكن له حدود. وما حصل مع حزب الله من اغتيال القيادات وضرب القدرة في أماكن عدة إلى جانب عملية "البيجر" لو حصل مع دول لانهارت".

وقال: "إسرائيل توقعت أن نسقط لكننا استعدنا المبادرة ورممنا صفوفنا. استعدنا المبادرة، انتخبنا أميناً عاماً جديداً رمّمنا القيادات باستبدال الشهداء بقادةٍ جدد واستمررنا في المعركة. هذه الاستعادة للمبادرة في معركة “أُولِي البأس” استطاعت أن تُعجِّل اندفاعةَ العدو نحو اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني. خضنا هذه المعركة التي ثبت فيها المجاهدون وأهلنا، واستطعنا إحباطَ الهدف الإسرائيلي في إنهاء المقاومة".

واعتبر أنّ "الخطر الإسرائيلي الأميركي على لبنان خطر وجوديّ ونزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب إسرائيل ولتحقيق أهدافها ولن نسمح بنزع السلاح وسنواجه بمعركة كربلائية". 

ورأى أن "تصريحات براك تقول بوضوح إن واشنطن تريد نزع سلاح حزب الله وإنها لن تسلح الجيش ليواجه إسرائيل".

وقال: "منذ البداية كانت الصورة واضحة بالنسبة إلينا، لكن بعد كلام براك صارت أوضح بكثير، وأيضاً نستطيع أن نضعها برسم المشككين بالأهداف الأميركية". 

وأضاف: "يريدون من الجيش اللبنانيّ مقاتلة أهله لكننا نشد على أيدي الجيش في مواجهة العدو".

ودعا الى "تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على إنجاز التحرير بما في ذلك الاستعانة بالمقاومة".

كما اعتبر أنه "على الحكومة أن تضع بند السيادة الوطنية على رأس جدول أعمالها وهي تتحقق بمنع "إسرائيل" من البقاء في لبنان"، وقال: "فلتقم الحكومة بواجبها في إعادة الإعمار ولتخصص موازنة لذلك ولو كان ذلك بسيطاً".

وأكد "اننا سنواجه أي مشروع يخدم "إسرائيل" ولو ألبس اللبوس الوطني".
