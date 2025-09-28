الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تصعيد مقبل على الدّولة و”الحزب” معاً (أساس ميديا)

2025-09-28 | 02:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تصعيد مقبل على الدّولة و”الحزب” معاً (أساس ميديا)
تصعيد مقبل على الدّولة و”الحزب” معاً (أساس ميديا)

جاء في أساس ميديا:

بينما غرق المشهد السياسي الداخليّ بالسجال في أحداث صخرة الروشة، تبدو المؤشّرات الدوليّة في شأن الملفّ اللبناني ساخنة جدّاً، وسرعان ما ستظهر في الأسابيع المقبلة فهل أصبح لبنان قاب قوسين من التصعيد الذي سيطال العاصمة؟

برزت عدّة مؤشّرات وجّهت من خلالها العواصم المعنيّة بالملفّ اللبناني رسائل واضحة:

– أوّلاً: برز كلام الموفد الأميركي توم بارّاك على أنّه “مطلوب” من الإدارة بحسب مصادر دبلوماسيّة أميركيّة. وبالتالي الكلام عن ضرورة قيام الحكومة بواجباتها هو موقف واشنطن من أداء السلطة في لبنان في ما يتّصل بملفّ سلاح “الحزب”

 
ثانياً: زيارة رئيس الجمهورية لنيويورك وتواضع لقاءاته الرسميّة هناك، فيما حظي نظيره السوري أحمد الشرع باهتمام بالغ. فغاب عن جدول أعمال الرئيس اللبناني أيّ لقاء مع الرئيس ترامب أو نائبه، أو الرئيس الفرنسي ماكرون الذي طالما كان الداعم الأكبر للبنان.
 
مصادر دبلوماسية لـ”أساس”: لقاء عون مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لم يكن صداه ايجابيّاً لدى الإدارة الأميركية التي تطالب لبنان بتنفيذ حصر السلاح بشكل حاسم وسريع، بينما كان جواب الرئيس اللبناني أنّ ذلك لا يمكن أن يحصل سريعاً، وأنّه بحاجة إلى تجهيز الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل وهذا الكلام لا يرضي واشنطن بطبيعة الحال.
 
 
مقالات ذات صلة
تصعيد مقبل على الدّولة و”الحزب” معاً (أساس ميديا)

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو.. بيروت تحت طنين المسيّرات
فجراً.. فاجعة تهز هذه المنطقة!

اقرأ ايضا في محليات

لاريجاني التقى قاسم: إيران حاضرة لدعم لبنان
05:24

لاريجاني التقى قاسم: إيران حاضرة لدعم لبنان

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

05:24

لاريجاني التقى قاسم: إيران حاضرة لدعم لبنان

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

منشورات تحريضية في الجنوب.ماذا جاء فيها؟
05:05

منشورات تحريضية في الجنوب.ماذا جاء فيها؟

ألقى الجيش الاسرائيلي منشورات تحريضيّة، عند مصنع لحجارة الباطون في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي.

05:05

منشورات تحريضية في الجنوب.ماذا جاء فيها؟

ألقى الجيش الاسرائيلي منشورات تحريضيّة، عند مصنع لحجارة الباطون في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي.

السفيرة الأميركية تودع لبنان: “قريب إلى قلبي”
04:12

السفيرة الأميركية تودع لبنان: “قريب إلى قلبي”

كتبت السفيرة الأميركية ليزا جونسون عبر “أكس”: “مع نهاية مهمتي كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان، أود أن أعبر عن امتناني العميق للشعب اللبناني على ما أبداه من دفء وكرم ضيافة وعزيمة راسخة”.

04:12

السفيرة الأميركية تودع لبنان: “قريب إلى قلبي”

كتبت السفيرة الأميركية ليزا جونسون عبر “أكس”: “مع نهاية مهمتي كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان، أود أن أعبر عن امتناني العميق للشعب اللبناني على ما أبداه من دفء وكرم ضيافة وعزيمة راسخة”.

يحدث الآن

اخترنا لك
لاريجاني التقى قاسم: إيران حاضرة لدعم لبنان
05:24
منشورات تحريضية في الجنوب.ماذا جاء فيها؟
05:05
السفيرة الأميركية تودع لبنان: “قريب إلى قلبي”
04:12
قبيل اغتياله… هذا ما نصح به بري نصر الله!
02:58
بالفيديو.. بيروت تحت طنين المسيّرات
02:40
فجراً.. فاجعة تهز هذه المنطقة!
01:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025