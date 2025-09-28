تصعيد مقبل على الدّولة و”الحزب” معاً (أساس ميديا)

برزت عدّة مؤشّرات وجّهت من خلالها العواصم المعنيّة بالملفّ اللبناني رسائل واضحة:

– أوّلاً: برز كلام الموفد الأميركي توم بارّاك على أنّه “مطلوب” من الإدارة بحسب مصادر دبلوماسيّة أميركيّة. وبالتالي الكلام عن ضرورة قيام الحكومة بواجباتها هو موقف من أداء السلطة في في ما يتّصل بملفّ سلاح “الحزب”

ثانياً: زيارة رئيس الجمهورية لنيويورك وتواضع لقاءاته الرسميّة هناك، فيما حظي نظيره السوري باهتمام بالغ. فغاب عن جدول أعمال الرئيس اللبناني أيّ لقاء مع الرئيس أو نائبه، أو الذي طالما كان الداعم الأكبر للبنان.