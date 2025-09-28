الأخبار
حزب الله يحذّر من الفتنة.. ماذا قال عن الجيش؟

2025-09-28 | 07:08
حزب الله يحذّر من الفتنة.. ماذا قال عن الجيش؟
حزب الله يحذّر من الفتنة.. ماذا قال عن الجيش؟

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّ الدولة لا تُدار بالانفعالات أو بالصدام مع الناس، داعياً المسؤولين إلى التحلي بالوعي والحكمة والفهم للدستور والتوازنات الداخلية.

وخلال احتفال تكريمي لشهداء بلدة عيترون الجنوبية، توقف فضل الله عند دور الجيش، محذراً من خطورة التحريض عليه، وقال: "في بلد يقدم جيشه التضحيات، كيف يسمح البعض لنفسه باتهام الجيش والقوى الأمنية فقط لأنه لم يصطدم بالناس؟ ألم نتعلم من تجارب الماضي؟". وأكد أن الفتن والفوضى لا تخدم الدولة ولا المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن هيبة الدولة لا تسقط عندما يعبّر الناس عن مشاعرهم بطريقة سلمية، بل تُصان عندما تُمنع الاعتداءات الإسرائيلية ويُحفظ أمن اللبنانيين.

وشدد على أنّ الاستقرار الداخلي أولوية، داعياً الحكومة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الاعتداءات وإعادة الإعمار، مع التزام المقاومة بخياراتها الوطنية ووفائها لتضحيات الشهداء.

الجيش اللبناني

حزب الله

حسن فضل الله

جنوب لبنان

نواف سلام

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

