حزب الله يحذّر من الفتنة.. ماذا قال عن الجيش؟

وخلال احتفال تكريمي لشهداء بلدة عيترون الجنوبية، توقف فضل عند دور الجيش، محذراً من خطورة التحريض عليه، وقال: "في بلد يقدم جيشه التضحيات، كيف يسمح البعض لنفسه باتهام الجيش والقوى الأمنية فقط لأنه لم يصطدم بالناس؟ ألم نتعلم من تجارب الماضي؟". وأكد أن الفتن والفوضى لا تخدم الدولة ولا .

وأضاف أن هيبة الدولة لا تسقط عندما يعبّر الناس عن مشاعرهم بطريقة سلمية، بل تُصان عندما تُمنع الاعتداءات ويُحفظ أمن اللبنانيين.

وشدد على أنّ الاستقرار الداخلي أولوية، داعياً الحكومة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الاعتداءات وإعادة الإعمار، مع بخياراتها الوطنية ووفائها لتضحيات .