محليات

لاريجاني التقى قاسم: إيران حاضرة لدعم لبنان

2025-09-28 | 05:24
أصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

"استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي ‏لاريجاني بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني.

وأكد لاريجاني ‏وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات الإمام القائد علي الخامنئي ومواكبة الحكومة ‏والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته. ‏

 

وشكر الشيخ نعيم قاسم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة ‏السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته". وأكد للوفد أن "لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ ‏الإسرائيلية، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال، ومن يرى مواقف الناس ‏الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة العدو الإسرائيلي".

وقال: "حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي ‏يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة. ونحن نؤمن بأن لهذا الجبروت ‏العدواني الإسرائيلي نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته". ‏

لاريجاني التقى قاسم: إيران حاضرة لدعم لبنان

محليات

لبنان

الجديد

