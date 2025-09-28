لاريجاني التقى قاسم: إيران حاضرة لدعم لبنان

"استقبل لحزب الشيخ نعيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي ‏لاريجاني بحضور سفير الجمهورية الإسلامية لدى مجتبى أماني.

وأكد لاريجاني ‏وقوف ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات الإمام القائد علي الخامنئي ومواكبة الحكومة ‏والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته. ‏

وشكر الشيخ نعيم قاسم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة ‏السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته". وأكد للوفد أن "لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ ‏ ، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال، ومن يرى مواقف الناس ‏الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة ".

وقال: " منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي ‏يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة. ونحن نؤمن بأن لهذا الجبروت ‏العدواني الإسرائيلي نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته". ‏