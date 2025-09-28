النائب ابراهيم منيمنة لـ "وهلق شو": المناطق في لبنان شبه مقسمة ومبادرة الروشة خلقت حساسية كان يجب استدراكها والتعامل معها بحذر فالتسوية التي حصلت مع الرئيس سلام كانت مخرجاً جيداً

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار للجمهورية أنّ الرسالة التي يجب أن نركّز عليها جميعا في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة هو أمر أساسي حتى نتمكن من أن ننشل لبنان من المحن ونصل به إلى بر الأمان، هناك استحقاقات سياسية والمحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع وليس على المنابر.