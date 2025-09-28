الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

تمام نورالدين عن الأجواء الفرنسية حول لبنان: في الموضوع الاقتصادي "ما في ولا قرش إذا ما انعمل جردة بالمصاري يلي انعطت قبل" وملف إعادة الإعمار بشروط

2025-09-28 | 15:50
تمام نورالدين عن الأجواء الفرنسية حول لبنان: في الموضوع الاقتصادي "ما في ولا قرش إذا ما انعمل جردة بالمصاري يلي انعطت قبل" وملف إعادة الإعمار بشروط
تمام نورالدين عن الأجواء الفرنسية حول لبنان: في الموضوع الاقتصادي "ما في ولا قرش إذا ما انعمل جردة بالمصاري يلي انعطت قبل" وملف إعادة الإعمار بشروط
تمام نورالدين عن الأجواء الفرنسية حول لبنان: في الموضوع الاقتصادي "ما في ولا قرش إذا ما انعمل جردة بالمصاري يلي انعطت قبل" وملف إعادة الإعمار بشروط

محليات

نورالدين

الأجواء

الفرنسية

لبنان:

الموضوع

الاقتصادي

انعمل

بالمصاري

انعطت

إعادة

الإعمار

بشروط

السفيرة الأميركية تودع لبنان: "قريب إلى قلبي"
قبيل اغتياله… هذا ما نصح به بري نصر الله!

عن أزمة الروشة.. وزير الداخلية يعلق
02:53

عن أزمة الروشة.. وزير الداخلية يعلق

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار للجمهورية أنّ الرسالة التي يجب أن نركّز عليها جميعا في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة هو أمر أساسي حتى نتمكن من أن ننشل لبنان من المحن ونصل به إلى بر الأمان، هناك استحقاقات سياسية والمحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع وليس على المنابر.

02:53

عن أزمة الروشة.. وزير الداخلية يعلق

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار للجمهورية أنّ الرسالة التي يجب أن نركّز عليها جميعا في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة هو أمر أساسي حتى نتمكن من أن ننشل لبنان من المحن ونصل به إلى بر الأمان، هناك استحقاقات سياسية والمحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع وليس على المنابر.

برّاك "يبشّر" بالحرب (اللواء)
01:53

برّاك "يبشّر" بالحرب (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

01:53

برّاك "يبشّر" بالحرب (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

بري: الجيش اللبناني خط أحمر
00:39

بري: الجيش اللبناني خط أحمر

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة «الجمهورية» أنّ «الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان. ممنوع المسّ بالجيش، فالجيش ليس لأي طرف، وليس مع طرف ضدّ أي طرف، الجيش لكل البلد»، مشدّداً على أنّ المؤسسة العسكرية هي الضمانة الوطنية ولا يجوز زجّها في أي تجاذبات سياسية أو إعلامية.

00:39

بري: الجيش اللبناني خط أحمر

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة «الجمهورية» أنّ «الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان. ممنوع المسّ بالجيش، فالجيش ليس لأي طرف، وليس مع طرف ضدّ أي طرف، الجيش لكل البلد»، مشدّداً على أنّ المؤسسة العسكرية هي الضمانة الوطنية ولا يجوز زجّها في أي تجاذبات سياسية أو إعلامية.

