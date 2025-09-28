تمام نورالدين عن الأجواء الفرنسية حول لبنان: في الموضوع الاقتصادي "ما في ولا قرش إذا ما انعمل جردة بالمصاري يلي انعطت قبل" وملف إعادة الإعمار بشروط

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار للجمهورية أنّ الرسالة التي يجب أن نركّز عليها جميعا في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة هو أمر أساسي حتى نتمكن من أن ننشل لبنان من المحن ونصل به إلى بر الأمان، هناك استحقاقات سياسية والمحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع وليس على المنابر.
جاء في صحيفة اللواء:
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة «الجمهورية» أنّ «الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان. ممنوع المسّ بالجيش، فالجيش ليس لأي طرف، وليس مع طرف ضدّ أي طرف، الجيش لكل البلد»، مشدّداً على أنّ المؤسسة العسكرية هي الضمانة الوطنية ولا يجوز زجّها في أي تجاذبات سياسية أو إعلامية.