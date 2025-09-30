مكتب مكافحة الإرهاب ينفّذ سلسلة توقيفات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة



البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، وتوقيف مرتكبيها، قام والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بسلسلة توقيفات بفروعه كافة، وذلك نتيجة التحرّيات والعمل الاستقصائي المستمرّ، ومن خلال دوريات وحواجز ظرفية، تمكّن من توقيف:



/8/ أشخاص بجرائم تأليف شبكة سرقة، بيع وشراء دراجات آلية، سرقة دراجات آلية، سلب دراجات آلية بطريقة احتيالية، سلاح دون ترخيص، في وجبل .



شخص واحد بجرم تأليف عصابة مسلّحة ومخدّرات، في .



شخص واحد بجرم تجارة وترويج مخدّرات، في الجنوب.



/4/ أشخاص بجرائم تجارة أسلحة حربية، انتحال هوية، محاولة قتل، وإطلاق نار، في .



أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة المختصّ.