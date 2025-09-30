الأخبار
محليات

مكتب مكافحة الإرهاب ينفّذ سلسلة توقيفات

2025-09-30 | 09:31
مكتب مكافحة الإرهاب ينفّذ سلسلة توقيفات
مكتب مكافحة الإرهاب ينفّذ سلسلة توقيفات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، قام مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بسلسلة توقيفات بفروعه كافة، وذلك نتيجة التحرّيات والعمل الاستقصائي المستمرّ، ومن خلال دوريات أمنية وحواجز ظرفية، تمكّن من توقيف:

/8/ أشخاص بجرائم تأليف شبكة سرقة، بيع وشراء دراجات آلية، سرقة دراجات آلية، سلب دراجات آلية بطريقة احتيالية، سلاح دون ترخيص، في بيروت وجبل لبنان.

شخص واحد بجرم تأليف عصابة مسلّحة ومخدّرات، في البقاع.

شخص واحد بجرم تجارة وترويج مخدّرات، في الجنوب.

/4/ أشخاص بجرائم تجارة أسلحة حربية، انتحال هوية، محاولة قتل، وإطلاق نار، في الشمال.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
