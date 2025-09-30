رجل دين "مزيّف" بقبضة أمن الدولة

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:



أوقفت دورية من الإقليمية في ، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهماً الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى والمحتاجين والأيتام، واستغلالها لمصلحته الشخصية.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة المختص