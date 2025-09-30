رجل دين "مزيّف" بقبضة أمن الدولة

منتحل صفة رجل دين في قبضة أمن الدولة
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهماً الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات… pic.twitter.com/PxdkoE8hRR
— lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) September 30, 2025
منتحل صفة رجل دين في قبضة أمن الدولة
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهماً الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات… pic.twitter.com/PxdkoE8hRR
كشفت مصادر دبلوماسية اوروبية للجديد ان لبنان اليوم امام استحقاقات لا يمكن القفز فوقها كالاصلاحات بما فيها قانون الفجوة المالية وحصر السلاح.