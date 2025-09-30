الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

رجل دين "مزيّف" بقبضة أمن الدولة

2025-09-30 | 11:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رجل دين &quot;مزيّف&quot; بقبضة أمن الدولة
رجل دين "مزيّف" بقبضة أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهماً الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى والمحتاجين والأيتام، واستغلالها لمصلحته الشخصية.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص

مقالات ذات صلة
رجل دين "مزيّف" بقبضة أمن الدولة

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"صخرة الروشة".. معالجة سياسية أم أمنية؟ (الشرق الأوسط)
إنزعاج في السراي الحكومي.. فما السبب؟ (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في محليات

لا حرب.. ولكن!
13:33

لا حرب.. ولكن!

كشفت مصادر دبلوماسية اوروبية للجديد ان لبنان اليوم امام استحقاقات لا يمكن القفز فوقها كالاصلاحات بما فيها قانون الفجوة المالية وحصر السلاح.

13:33

لا حرب.. ولكن!

كشفت مصادر دبلوماسية اوروبية للجديد ان لبنان اليوم امام استحقاقات لا يمكن القفز فوقها كالاصلاحات بما فيها قانون الفجوة المالية وحصر السلاح.

يحدث الآن

اخترنا لك
حتى إشعارٍ آخر.. لبنان بلا"واتساب ولا إنترنت" توقع خطير لليلى عبد اللطيف
14:44
توقعات ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة لـ لبنان والمنطقة والعالم .. الآن على الجديد
13:48
لا حرب.. ولكن!
13:33
مصادر مقربة من الرئيس سلام: الرئيس عون كرر موقفه بأن الجيش والأجهزة الأمنية خطّ أحمر
13:10
مصادر مقربة من الرئيس نواف سلام: لا تشنّج بين الرئيس عون وسلام واللقاء كان هادئاً
13:07
مصادر دبلوماسية أوروبية: نستبعد حصول حرب إسرائيلية على لبنان ولكن التصعيد ممكن
13:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025