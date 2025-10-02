قلق.. والسبب موقف "حزب الله" الانتحاري! (النهار)

قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"النهار"، إن لم تر بعد تطبيقاً لخطة التي أيدتها وأنه ينبغي تنفيذها، علماً أن باريس تدرك أن يحتاج إلى إمكانات لذلك. ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، فيجب على اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموا بها".



وأضافت الصحيفة، أن "ما يقلق حالياً أن " " لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة، فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم، ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة، والجميع قلق لخيارات "حزب " واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري، فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة".



وعن سبب عدم لقاء برئيس الجمهورية جوزف عون في ، علمت "النهار" أنه كانت هناك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتيح اللقاء.