عاجل
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قلق.. والسبب موقف "حزب الله" الانتحاري! (النهار)

2025-10-02 | 00:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قلق.. والسبب موقف &quot;حزب الله&quot; الانتحاري! (النهار)
قلق.. والسبب موقف "حزب الله" الانتحاري! (النهار)

قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"النهار"، إن باريس لم تر بعد تطبيقاً لخطة الجيش اللبناني التي أيدتها الحكومة اللبنانية وأنه ينبغي تنفيذها، علماً أن باريس تدرك أن لبنان يحتاج إلى إمكانات لذلك. ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، فيجب على اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموا بها".

وأضافت الصحيفة، أن "ما يقلق باريس حالياً أن "حزب الله" لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة، فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في لبنان إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم، ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة، والجميع قلق لخيارات "حزب الله" واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري، فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة".

وعن سبب عدم لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك، علمت "النهار" أنه كانت هناك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتيح اللقاء.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
قلق.. والسبب موقف "حزب الله" الانتحاري! (النهار)

محليات

صحيفة النهار

النهار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قلوب مليانة! (الجمهورية)
حصر السلاح.. الوقت يضيق! (نداء الوطن)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
06:37
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
06:34
سدّد مدفوعاتك عبر تطبيق OMT Pay.. وحوّل نقاطك إلى مبالغ نقدية
06:25
الحدث - زياد حواط - الحلقة الكاملة
06:05
"لبنانية".. على متن "أسطول الصمود" (صورة)
05:05
"الموقوفون السوريون" على طاولة عون ومتري
04:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025