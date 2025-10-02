قلق.. والسبب موقف "حزب الله" الانتحاري! (النهار)

وأضافت الصحيفة، أن "ما يقلق باريس
حالياً أن "حزب الله
" لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة، فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في لبنان
إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم، ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة، والجميع قلق لخيارات "حزب الله
" واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري، فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة".
وعن سبب عدم لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
برئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك
، علمت "النهار" أنه كانت هناك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتيح اللقاء.