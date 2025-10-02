عاجل
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
محليات

قلوب مليانة! (الجمهورية)

2025-10-02 | 00:26
قلوب مليانة! (الجمهورية)
قلوب مليانة! (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية، أنه "تندرج الأزمة السياسيّة الراهنة، والمرشحة إلى مزيد من التفاعل في أي وقت، إن على مستوى الخلاف الجوهري حول سلاح "حزب الله" في ظلّ بقاء هذا الأمر جمراً تحت الرماد، وتحفّز داعمي قرار سحب السلاح ورافضيه للاشتباك السياسي، او على مستوى العلاقات بين السلطات التي ضربتها "أزمة الروشة" بخلافات عميقة وحماوة سلبية والتباسات، لم تنجح في تجميلها أو تبديدها او تبريدها اللقاءات البروتوكولية بين بعض المستويات الرسمية. وعلى حدّ توصيف مطلعين على هذه العلاقات، "فإنّها باتت محكومة بقلوب مليانة، وخصوصاً أنّ ما سبق، ورافق، وأعقب حادثة الصخرة، من تسرّع وانفعال واستهداف غير مبّرر للمؤسسة العسكرية، وهجومات قاسية ومنظّمة على مرجعيتها السياسية والعسكرية، و"تنقيرات" متعمّدة من قبل جهات سياسية تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، على العهد الجديد برئاسة الرئيس جوزاف عون، ظهّر إلى العلن ما هو مبيّت في القلوب من غايات سلبية ونوايا مريبة".

وأضافت الصحيفة، "ليس معلوماً ما قد تفرزه "القلوب المليانة" في الآتي من الأيام، أكان على الصعيد السياسي او الحكومي او الوزاري، الّا انّ ما هو معلوم وواضح للعيان على الضفة السياسية المقابلة، هي الإشعال المتعمّد لورقة الانتخابات النيابية، وإحاطة هذا الاستحقاق بصخب سجالي وممارسات من قبل جهات سياسية ذات اللون السيادي، بدت وكأنّها تضع مطبّات وعراقيل في طريق الانتخابات لعدم إجرائها في موعدها، وبالتالي تأجيلها لسنة او سنتين، وفق ما يتردّد صراحة في أوساط تلك الجهات، وضمن اللعبة التعطيلية يندرج أداؤهم الأخير بتطيير نصاب الجلسة التشريعية قبل ايام".
 
 
 
قلوب مليانة! (الجمهورية)

محليات

صحيفة الجمهورية

الجمهورية

العلاقة بين "حزب الله" والرئيس سلام.. "مقطوعة"! (نداء الوطن)
قلق.. والسبب موقف "حزب الله" الانتحاري! (النهار)

مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
06:37
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
06:34
سدّد مدفوعاتك عبر تطبيق OMT Pay.. وحوّل نقاطك إلى مبالغ نقدية
06:25
الحدث - زياد حواط - الحلقة الكاملة
06:05
"لبنانية".. على متن "أسطول الصمود" (صورة)
05:05
"الموقوفون السوريون" على طاولة عون ومتري
04:54
