العلاقة بين "حزب الله" والرئيس سلام.. "مقطوعة"! (نداء الوطن)

وبحسب معلومات "نداء الوطن
" لم يحصل حتى هذه اللحظة تواصل مباشر بين الرئيس جوزاف عون
وحزب الله
خصوصًا بعد واقعة الروشة، وكان مقررًا أن يزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد بعبدا
قبل سفر الرئيس عون
إلى نيويورك
، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الذي يقوده عون من أجل حصر السلاح حيث لا يزال الرئيس يصر على أن العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الشرعية، في حين يقتصر التواصل الحالي بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء ومستشارين.
كما علمت "نداء الوطن" أن "الرئيس نواف سلام أبلغ النواب الذين التقاهم أن العلاقة مع الرئيس عون تتجه نحو الحلحلة ولا يريد إحداث خلل في السلطة التنفيذية، فيما العلاقة مع "حزب الله
" مقطوعة بعد الخلل بالتزام الترخيص، والتواصل يقتصر فقط مع الرئيس بري
، وأشار سلام للنواب إلى أنه يتواصل مع القادة
الأمنيين ولا يرغب في إحداث فجوة أمنية
لكنه ماض في منطق المحاسبة ولا تراجع وهذا ما سيحصل لأنه لا يوجد أحد فوق القانون".
وشدد سلام على التزامه دولة القانون وتطبيقه وتطبيق ما التزمته الحكومة في جلستي 5 و7 آب أي الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر لا تراجع عنه.