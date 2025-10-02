العلاقة بين "حزب الله" والرئيس سلام.. "مقطوعة"! (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء ، أن "جلسة المقبلة ستكون يوم الخميس المقبل في برئاسة عون، وتتضمن حتى الساعة أربعة عشر بندًا ويمكن أن يرتفع عدد البنود وفق الأمور الملحة، وستبحث خلالها قضية صخرة الروشة، ويراد من هذه الجلسة إظهار التضامن الوزاري وعدم تفكك السلطة إذ إن أي خلاف وزاري سيؤثر على صورة الذي يتحدث مع المجتمع والعربي والدولي، ومن المرتقب أيضًا في جلسة الخميس المقبل أن يعرض التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح".





وبحسب معلومات "نداء " لم يحصل حتى هذه اللحظة تواصل مباشر بين الرئيس وحزب خصوصًا بعد واقعة الروشة، وكان مقررًا أن يزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب رعد قبل سفر إلى ، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الذي يقوده عون من أجل حصر السلاح حيث لا يزال الرئيس يصر على أن العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الشرعية، في حين يقتصر التواصل الحالي بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء ومستشارين.



كما علمت "نداء الوطن" أن "الرئيس نواف سلام أبلغ النواب الذين التقاهم أن العلاقة مع الرئيس عون تتجه نحو الحلحلة ولا يريد إحداث خلل في السلطة التنفيذية، فيما العلاقة مع " " مقطوعة بعد الخلل بالتزام الترخيص، والتواصل يقتصر فقط مع ، وأشار سلام للنواب إلى أنه يتواصل مع الأمنيين ولا يرغب في إحداث فجوة لكنه ماض في منطق المحاسبة ولا تراجع وهذا ما سيحصل لأنه لا يوجد أحد فوق القانون".



وشدد سلام على التزامه دولة القانون وتطبيقه وتطبيق ما التزمته الحكومة في جلستي 5 و7 آب أي الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر لا تراجع عنه.