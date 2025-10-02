"الموقوفون السوريون" على طاولة عون ومتري

وقال: "درسنا مختلف الملفات، ونعمل على معالجة القضايا
العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
، حيث سنواصل البحث مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية
".
وتابع: "تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء
المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش
حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية".
واشار الى انه"طلب من الرئيس عون
توجيهاته بشأن تمثيله في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو
منتصف الشهر الجاري".