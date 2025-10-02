"الموقوفون السوريون" على طاولة عون ومتري

اعلن طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية انه "اطلعه على حصيلة الاجتماعات اللبنانية-السورية التي انعقدت بالأمس، وهي محادثات من شأنها أن تُسهم في توطيد الثقة في العلاقات بين وسوريا".



وقال: "درسنا مختلف الملفات، ونعمل على معالجة العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون ، حيث سنواصل البحث مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون ".

وتابع: "تطرقنا إلى جلسة المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية".

واشار الى انه"طلب من توجيهاته بشأن تمثيله في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في منتصف الشهر الجاري".