محليات

معلومات غير صحيحة.. ووزارة المالية توضّح

2025-10-02 | 10:20
معلومات غير صحيحة.. ووزارة المالية توضّح
معلومات غير صحيحة.. ووزارة المالية توضّح

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

تتناول عدد من وسائل الإعلام، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية والمحللين معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3% على الاستيراد.
ازاء ما يتداول يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية التاكيد على التالي:
إن مشروع قانون موازنة العام 2026 لا يتضمن فرض ضريبة إضافية بمعدل 3%، يتم تحصيلها لدى ادارة الجمارك، بل دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على مؤسسات أو شركات لم تلتزم في السنوات السابقة بالقوانين الضريبية،
إن لجهة التقدم بالتصاريح أو لجهة تسديد الضرائب الناتجة عن هذه التصاريح.
وأن الهدف من هذا الاجراء هو حث المؤسسات والشركات على الالتزام بموجباتها الضريبية، وعدم إتاحة الفرصة لها لتنافس المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها، منافسةً غير مشروعة.
معلومات غير صحيحة.. ووزارة المالية توضّح

محليات

لبنان

وزارة المالية

ضريبة

الموازنة

Aljadeed
