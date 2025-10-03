"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الإشتراكي البيان الآتي:

انطلاقاً من توجيهات الرئيس ورئيس الإشتراكي النائب تيمور ، نجح "التقدمي"، بالاستحصال على موافقات استثنائية لتسجيل الطلبة السوريين النازحين من محافظتي السويداء وريف ومن جبل السماق، وذلك لضمان عدم انقطاعهم عن التعليم، واستمرار مسيرتهم التربوية في بعد اضطرارهم إلى النزوح، بسبب الأحداث .

نجاح "التقدمي" في الملف، أتى عقب لقاءات واتصالات أجراها عضو اللقاء النائب أكرم شهيّب مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونائب رئيس الحكومة ورئيس اللجنة المكلفة بالتواصل بين البلدين طارق متري، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بالتوافق مع مدير عام حسن شقير.

وفي السياق يشكر "التقدمي" جميع الجهات والمسؤولين الذين لاقوا طرحه بإيجابية، ويؤكد استمرار عمله لحل أزمة السويداء انطلاقاً من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس وليد جنبلاط، والتي تتوافق والاتفاق السوري- الأردني- الأميركي، لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء والمناطق السورية كافة.