4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)

2025-10-03 | 04:43
تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)
تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)

تعثّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال حضورها مباراة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في أبوظبي وعلقت نجيم قائلة: "كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي".

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)

محليات

نادين نجيم

أبو ظبي

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين
03:44

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

03:44

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!
03:37

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!

كشف وكيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من تشرين الأول.

03:37

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!

كشف وكيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من تشرين الأول.

كيف سيكون طقس الـ Weekend؟
03:21

كيف سيكون طقس الـ Weekend؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية.

03:21

كيف سيكون طقس الـ Weekend؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية.

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين
03:44
هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!
03:37
كيف سيكون طقس الـ Weekend؟
03:21
الرئيس جوزاف عون بدأ جولة على مراكز الهيئات الرقابية واستهلّها بزيارة مجلس الخدمة المدنية
02:30
تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)
02:04
حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)
01:44
