الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
2025-10-02
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
2025-10-02
في حفل زفاف.. "قالب دجاج" بدلاً من "الكاتو"! (فيديو)
2025-10-02
عودة 59 نازحاً من لبنان الى سوريا (فيديو)
2025-10-02
البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)
2025-10-02
استهداف سيارة على طريق الخردلي (فيديو)
محليات
بعد اعتقال لبنانيين على أسطول الصمود.. الخارجية تتحرك
2025-10-03 | 07:50
2025-10-03 | 07:50
A-
A+
بعد اعتقال لبنانيين على أسطول الصمود.. الخارجية تتحرك
صدر عن
وزارة الخارجية
و المغتربين بياناً جاء فيه:
تتابع
وزارة الخارجية والمغتربين
قضية توقيف
إسرائيل
مواطنَين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى
قطاع غزة
، وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الافراج عنهما بأسرع وقت
لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"
أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع قواربنا البالغ عددها 42
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح البحرية يعلن سيطرته قبل قليل على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود
بعد اعتقال لبنانيين على أسطول الصمود.. الخارجية تتحرك
محليات
لبنان
الجديد
وزارة الخارجية
اسطول الصمود
حادثة تهز بيروت.. تعنيف أطفال في حضانة والكاميرات تكشف الكارثة
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
12:20
12:20
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
12:20
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
12:19
12:19
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
12:19
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
11:16
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
صدر عن قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه:
11:16
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
صدر عن قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه:
محليات
12:20
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
محليات
12:19
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
محليات
11:16
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
12:20
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
12:19
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
11:16
"خطأ" أدى الى اغتيال نصرالله! (فيديو)
10:54
بري: لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملة
10:25
البستاني: قانون حماية المستهلك سيصدر قريباً
10:21
2025-10-02
"لبنانية".. على متن "أسطول الصمود" (صورة)
01:20
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)
2025-09-28
منشورات تحريضية في الجنوب.ماذا جاء فيها؟
2025-08-05
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة قرب حفارة في حي الكساير في ميس الجبل
2025-10-02
رئيس الحكومة نواف سلام: الأسبوع المقبل نناقش أول تقرير للجيش حول خطة حصر السلاح
2025-09-28
البطريرك الراعي: الجنوب ليس أرض نزاع
13:15
مقدمة النشرة المسائية 02-10-2025
2025-10-02
الانتخابات النيابية المقبلة.. جلسة للجنة الفرعية
2025-10-01
مقدمة النشرة المسائية 01-10-2025
2025-10-01
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-09-30
ليلى عبداللطيف تعلنها : تصريح اعلامي خطير من الخارج يغضب الشارع اللبناني وحرب عالمية ثالثة على الأبواب
2025-09-30
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2025
خاص الجديد
13:25
رعد... استبق العاصفة!
خاص الجديد
13:25
رعد... استبق العاصفة!
خاص الجديد
15:02
تصحيح - هذا ما حصل مع علي برّو
خاص الجديد
15:02
تصحيح - هذا ما حصل مع علي برّو
عربي و دولي
15:40
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
عربي و دولي
15:40
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
محليات
08:36
حادثة تهز بيروت.. تعنيف أطفال في حضانة والكاميرات تكشف الكارثة
محليات
08:36
حادثة تهز بيروت.. تعنيف أطفال في حضانة والكاميرات تكشف الكارثة
محليات
10:54
"خطأ" أدى الى اغتيال نصرالله! (فيديو)
محليات
10:54
"خطأ" أدى الى اغتيال نصرالله! (فيديو)
خاص الجديد
14:20
معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
خاص الجديد
14:20
معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
