القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".
سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل قناة "المنار" علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية اضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة نواف سلام.
شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة أو دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها".