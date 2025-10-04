القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!

شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة أو دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها".

