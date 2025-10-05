الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

فعالية "الصخرة".. مشروع "مشكل" في مجلس الوزراء غداً!

2025-10-05 | 00:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فعالية &quot;الصخرة&quot;.. مشروع &quot;مشكل&quot; في مجلس الوزراء غداً!
فعالية "الصخرة".. مشروع "مشكل" في مجلس الوزراء غداً!

قال مصدر سياسي مطلع لصحيفة الديار، أن "البندين المتعلقين بصخرة الروشة، في ضوء مواقف وردود حزب الله، سيكونان مشروع «مشكل» في مجلس الوزراء، وذلك يهدد بتفجير الجلسة وزيادة حدة التوتر داخل الحكومة وخارجها".

وعلمت الديار أن "اتصالات جرت لاستدراك الموقف ولمحاولة تجنيب مجلس الوزراء والبلاد مزيداً من التوتر، ولايجاد مخرج يجنب مخاطر انفجار الجلسة وتفاقم الازمة إذا ما ذهب مجلس الوزراء الى حل الجمعية".

واضافت المعلومات أن "الاتصالات لم تسفر عن نتيجة ايجابية، لا سيما في ظل اصرار الرئيس سلام على اتخاذ الاجراءات القضائية والادارية وغيرها بشأن ما حصل في الروشة".

وينص البندان المدرجان في اول جدول اعمال الجلسة على:

1 - عرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الروشة.

2 - طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية- رسالات وسحب العلم والخبر منها.
 
 
 

مقالات ذات صلة
فعالية "الصخرة".. مشروع "مشكل" في مجلس الوزراء غداً!

محليات

صخرة الروشة

فعالية الصخرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"هانيبال القذافي يعلم من أمَر باختطاف الصدر".. إليكم ما قاله المحامي حسن الشامي
الرئيس سلام حريص.. بندا صخرة الروشة قبل تقرير الجيش! (الديار)

اقرأ ايضا في محليات

طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)
Play
04:45

طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، أسراب من الطيور المهاجرة التي تغطي سماء لبنان.

04:45

طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، أسراب من الطيور المهاجرة التي تغطي سماء لبنان.

المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد
04:17

المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ "المهمة والمسؤولية اليوم تكمن في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، وذلك في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه".

04:17

المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ "المهمة والمسؤولية اليوم تكمن في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، وذلك في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه".

يحدث الآن

اخترنا لك
طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)
04:45
المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد
04:17
الرئيس سلام رداً على مراسل الجديد عن ترقب الشعب اللبناني لجلسة الحكومة غداً: "أنا كمان عم أترقب"
04:10
فضل شاكر يسلم نفسه.. وبيان للجيش!
04:08
ازاحة الستار عن لوحة تدشين شارع باسم الرئيس سليم الحص
04:05
لبنان يستعد للأمطار.. والثلوج قريبة!
03:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025