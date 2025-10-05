فعالية "الصخرة".. مشروع "مشكل" في مجلس الوزراء غداً!

قال مصدر سياسي مطلع لصحيفة ، أن "البندين المتعلقين بصخرة ، في ضوء مواقف وردود ، سيكونان مشروع «مشكل» في ، وذلك يهدد بتفجير الجلسة وزيادة حدة التوتر داخل الحكومة وخارجها".





وعلمت أن "اتصالات جرت لاستدراك الموقف ولمحاولة تجنيب والبلاد مزيداً من التوتر، ولايجاد مخرج يجنب مخاطر انفجار الجلسة وتفاقم الازمة إذا ما ذهب مجلس الوزراء الى حل الجمعية".



واضافت المعلومات أن "الاتصالات لم تسفر عن نتيجة ايجابية، لا سيما في ظل اصرار الرئيس سلام على اتخاذ الاجراءات القضائية والادارية وغيرها بشأن ما حصل في ".



وينص البندان المدرجان في اول جدول اعمال الجلسة على:



1 - عرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها والمرتبطة بالتجمع في .



2 - طلب حل الجمعية اللبنانية- رسالات وسحب والخبر منها.