"هانيبال القذافي يعلم من أمَر باختطاف الصدر".. إليكم ما قاله المحامي حسن الشامي

قال رئيس لقضية اختفاء الإمام ورفيقيه، أن " يبحث عن حل «قانوني - قضائي» لقضية الموقوف في لبنان منذ عشر سنوات".

وشدد القاضي حسن في مقابلة مع ، على أن "اللجنة غير معنيّة بشكل الحل، فالقضاء هو من يقرر، وأن المحقق العدلي في القضية القاضي لا يرضى بأي حل سياسي، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي صفقة سياسية أو تسوية أو مقايضة".



وأكد الشامي أن "نجل موقوف بتهمة كتم المعلومات والتدخل اللاحق في الخطف، إذ قال في جلسة الاستماع إليه عام 2015 إنه يعرف من أَمَرَ باختطاف وساقه إلى جنزور (في طرابلس)، لكنه رفض الكشف عنه، وقال إنه يكشف عن هويته عندما يصبح في الطائرة في أثناء خروجه من ".