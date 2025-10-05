المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب رعد، أنّ "المهمة والمسؤولية تكمن في حفظ الثوابت وصون المشروع بمواصلة المقاومة ضد ، وذلك في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه".



وخلال حفل تأبيني، قال رعد: "واجبنا أن نتضامن مع قضايا والعدل والحرية وفي مقدّمها فلسطين ومع كل شعب مظلوم ومستضعف يحتاج إلى صوتنا وإلى تضامننا".



ولفت إلى أنّ "المقاومة خلال الحرب العدوانية تعرضت لضربات موجعة لكنها وبرغم استهداف أمينها العام وقيادتها ومجاهديها ورغم مذبحة البايجر واستهداف وحدة الرضوان بقيت فاعلة وواصلت تعافيها وحركتها استناداً إلى ثوابتها التي لا تحيد عنها وبإدارة تواكب المستجدات وتضمن نجاح أهدافها".



وأشار إلى أنّ "المقاومة الإسلامية نجحت في منع الصهيوني من تنفيذ توغله البري باتجاه نهر الليطاني خلال معركة "أولي البأس" فاضطر إلى الانصياع لنصيحة بوقف إطلاق النار بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه وفي مقدّمها على والمقاومة".



وأوضح رعد أنّ "ما دفع العدو لاحقاً إلى التمادي في اعتداءاته وتنصّله من التفاهمات هو ما حصل في بعد عشرة أيام من وقف النار في ، حيث سارع إلى استغلال الأوضاع لمواصلة عدوانه على المنطقة بأسرها وصولاً إلى ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وقصف سوريا واليمن وإيران وقطر وتهديد أمن المنطقة".



وأكد أنّ طغيان العدو القائم على أوهام العظمة الأميركية لن يدوم قائلاً: سقوط الطغاة حتمي ونحن نراه قريباً إن شاء .



وشدد رعد على أنّ "المقاومة بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات والفعالية بما يتلاءم مع المتغيرات ويعطّل سلبياتها ويحقق المكاسب مانعةً بذلك العدو من تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في لبنان".