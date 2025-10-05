عن الجلسة الوزارية.. الرئيس سلام يترقّب! (فيديو)

قال رئيس الحكومة ، خلال تدشين شارع الرئيس ، ورداً على مراسل الجديد حول ترقّب الشعب اللبناني للجلسة الوزارية غداً: " عم اترقّب".