4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن الجلسة الوزارية.. الرئيس سلام يترقّب! (فيديو)

2025-10-05 | 05:28
عن الجلسة الوزارية.. الرئيس سلام يترقّب! (فيديو)
عن الجلسة الوزارية.. الرئيس سلام يترقّب! (فيديو)

قال رئيس الحكومة نواف سلام، خلال تدشين شارع باسم الرئيس سليم الحص، ورداً على مراسل الجديد حول ترقّب الشعب اللبناني للجلسة الوزارية غداً: "أنا كمان عم اترقّب".

عن الجلسة الوزارية.. الرئيس سلام يترقّب! (فيديو)

محليات

نواف سلام

رئيس الحكومة

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة
نائب "حزب الله" عن وزير العدل: هل تحوّل لضابطة عدلية للإدارة الأميركية؟

حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله
07:45

حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله

أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏

07:45

حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله

أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة
Play
06:13
Play

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

06:13

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

نائب "حزب الله" عن وزير العدل: هل تحوّل لضابطة عدلية للإدارة الأميركية؟
05:03

نائب "حزب الله" عن وزير العدل: هل تحوّل لضابطة عدلية للإدارة الأميركية؟

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير العدل أصدر تعميم يمنع فيه كتاب العدل إجراء اي معاملة قانونية لأي لبناني مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، فهل تحول وزير العدل لضابطة عدلية للادارة الأميركية؟

05:03

نائب "حزب الله" عن وزير العدل: هل تحوّل لضابطة عدلية للإدارة الأميركية؟

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير العدل أصدر تعميم يمنع فيه كتاب العدل إجراء اي معاملة قانونية لأي لبناني مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، فهل تحول وزير العدل لضابطة عدلية للادارة الأميركية؟

حول رد حماس على خطة ترامب.. بيان لحزب الله
07:45
الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة
06:13
نائب "حزب الله" عن وزير العدل: هل تحوّل لضابطة عدلية للإدارة الأميركية؟
05:03
تحضيراً للانتخابات النيابية.. جعجع للقواتيين: استنفروا طاقاتكم!
04:56
طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)
04:45
المقاومة بلغت مراحل متقدمة من التعافي.. مواقف جديدة للنائب محمد رعد
04:17
