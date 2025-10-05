عن الجلسة الوزارية.. الرئيس سلام يترقّب! (فيديو)

View this post on Instagram
أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير العدل أصدر تعميم يمنع فيه كتاب العدل إجراء اي معاملة قانونية لأي لبناني مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، فهل تحول وزير العدل لضابطة عدلية للادارة الأميركية؟