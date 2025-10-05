الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة

أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضوره الى جانب وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، السيدة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، صائب تمام سلام ممثلًا الرئيس تمام سلام، خضر طالب ممثلا الرئيس حسان دياب، النائبين فؤاد مخزومي وأمين شري، الوزيرين السابقين خالد قباني وعدنان منصور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي.