محليات

منخفض جوي وثلوج مبكرة..استعدوا

2025-10-06 | 02:30
منخفض جوي وثلوج مبكرة..استعدوا
منخفض جوي وثلوج مبكرة..استعدوا

يؤثر طقس خريفي رطب على لبنان مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتشكل سحب وضباب واحتمال رذاذ محلي وذلك لغاية يوم الثلاثاء قبل ان يتعرض لبنان لمنخفض جوي معتاد وممطر بين ظهر الاربعاء المقبل والخميس مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئياً

الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

الانقشاع : جيد يسوء جبلًا مع رذاذ

حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب واحتمال مطر خفيف محلي خاصة شمالاً جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم

 

الاربعاء: جزئيًا اجمالًا مع ضباب وامطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم

منخفض جوي وثلوج مبكرة..استعدوا

محليات

لبنان

الجديد

اخبار الطقس

