محليات

بهاء الحريري: المرحلة المقبلة تتطلّب تفعيل التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق

2025-10-06 | 05:11
كتب رجل الأعمال السيد بهاء الحريري، عبر حسابه على منصة "إكس":

إننا إذ نرحّب بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الشقيقة ‫سوريا‬ يوم الأحد في ٥ اكتوبر، نثمّن عالياً ما شكّلته من خطوة أساسية على طريق ترسيخ الحكم الديمقراطي المعتدل، وتأكيد إرادة الشعب السوري في بناء دولة تقوم على أسس العدالة والشفافية والمساءلة.

ونؤكد أنّ نجاح هذا الاستحقاق يعكس وعياً سياسياً متقدّماً لدى القيادة السورية في ترسيخ نهج الاستقرار والمؤسسات، بما يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمسار الدولة وبقدرتها على التطوّر والتحديث.

كما نشدّد على أنّ العلاقات بين لبنان‬ وسوريا يجب أن تبقى نموذجاً في التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي، انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يضمن مصلحة البلدين واستقرارهما المشترك.

ونرى أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب تفعيل التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق، وتطوير أطر التنسيق في مجالات التجارة والطاقة والنقل والبنية التحتية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية مباشرة على النمو والاستقرار في البلدين.

كما نؤكد على تطابق وجهات النظر بين القياده السورية الحكيمة وبيننا وأنّ الحوار البنّاء والانفتاح المتبادل  والتنسيق الدائم هم الطريق الأمثل لترسيخ علاقات أخوية متوازنة ومستدامة بين لبنان وسوريا، لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحة المنطقة بأسرها.

وإذ نهنّئ الشعب السوري الشقيق على هذا الاستحقاق الوطني، نتطلّع إلى أن تشكّل هذه المحطة بداية مسار جديد يرسّخ نهج الاعتدال والحكمة، ويعيد الاعتبار لقيمنا العربية والتضامن الأخوي في مواجهة التحديات المشتركة.
 
 
 
 
