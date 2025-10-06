الرئيس عون يترأس الجلسة الوزارية.. وسلسة استقبالات!

يرأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة بعد ظهر جلسة لمجلس الوزراء تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة.

وكان استقبل العامة الدكتور ركان الدين واجرى معه جولة افق تناولت عددا من مواضيع الساعة بما في ذلك جلسة المقررة . واطلع الوزير ناصر الدين رئيس الجمهورية على نتائج مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية التي انعقدت في الدوحة عاصمة قطر، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في القمة والتي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي بين وهذه الدول، ومنها قطر التي نوه الوزير ناصر الدين بدعمها المستمر للبنان على المستويات كافة وخصوصا على المستوى الصحي.



وأوضح الوزير ناصر الدين ان اللقاءات التي عقدها افسحت في المجال امام تبادل الخبرات لاسيما في مجال إدارة القطاع الصحي حيث تبرز الخبرات المتقدمة، كما كانت مناسبة طلب خلالها وزير الصحة دعم وزراء الدول الذين التقاهم للبنان في مجال تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاولية التي تضررت جزئيا او دمرت كليا خلال الحرب على لبنان، حيث اكد الحاجة الماسة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية.



وأوضح ناصر الدين انه اطلع من التقى بهم من الوزراء والمسؤولين على التقدم الإصلاحي الحاصل داخل . وذكر ان من ضمن اللقاءات أيضا كان اللقاء مع لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي حيث تناول البحث معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني ومنها إمكانية تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مستشفى الشهيد رفيق الحكومي، وتم التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لابرام اتفاقية تعاون بين الوزارة وصندوق قطر للتنمية.



ولفت الوزير ناصر الدين الى ان لقاءاته أيضا مع وزيري الصحة المصري والبحريني كانت مثمرة في مجال التعاون الصحي.



الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان السيد مروان صحناوي الذي اطلعه على نتائج الجولة التي قام بها على عدد من الدول لدعم الجمعية كي تتمكن من الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية والصحية والاجتماعية. وأشار السيد صحناوي الى ان التجاوب كان جيدا ما يدل على مكانة لبنان العالية في الدول والثقة التي تلقاها الجمعية.



وفي قصر بعبدا، الوزير السابق رائد خوري الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وسبل مقاربتها.