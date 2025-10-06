خطة حصر السلاح.. الجيش يعرض تقريره الشهري في بعبدا

أكد النائب علي فياض في كلمة القاها في الذكرى السنوية لاستشهاد نائب رئيس المجلس التنفيذيلـ"حزب الله" الشيخ نبيل ‏قاووق وشهداء بلدة عبا الجنوبية، بمشاركة فاعليات وعوائل الشهداء، أنه "بات من الواضح أن بعض ‏من في السلطة يمارس سياسة حقن الساحة الداخلية بكل عناصر التوتير والاستفزاز عمدا ويدفع باتجاه تعميق ‏الفوارق والانقسامات، بهدف عزل بيئة اجتماعية بأكملها في تجاوز خطير للقواعد الميثاقية التي تشكل ركيزة ‏الاستقرار الداخلي".