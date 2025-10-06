الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جمعية رسالات... نواف سلام يحسمها و"يعلّق"

2025-10-06 | 15:20
جمعية رسالات... نواف سلام يحسمها و"يعلّق"
جمعية رسالات... نواف سلام يحسمها و"يعلّق"

أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه بعد الاستماع إلى مختلف الآراء في مجلس الوزراء، تبيّن توفّر الأكثرية الدستورية للسير بطلب حل الجمعية.

وأضاف أنّه رغم المخالفات التي فنّدتها وزارة الداخلية والبلديات، بما فيها مخالفة الجمعية لنظامها الداخلي والقوانين المتعلقة بالأملاك العمومية وإقفال الطرقات، حرصت الحكومة على التوفيق بين المحافظة على النظام العام واحترام حرية تأسيس الجمعيات المكفولة دستورياً وقانونياً، بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية.

واختتم بأنّ مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر الممنوح للجمعية لحين انتهاء التحقيقات الإدارية والجزائية.  

محليات

محليات

نواف سلام

الحكومة اللبنانية

صخرة الروشة

جمعية رسالات

حزب الله

بالفيديو.. اعتصام تحذيري في ضهر البيدر
ماقصة لاريجاني والـ 300 مليون دولار في مطار بيروت؟ (نداء الوطن)

اقرأ ايضا في محليات

في ذكرى 7 أوكتوبر.. نائب لبناني: قرار دمّر لبنان!
03:29

في ذكرى 7 أوكتوبر.. نائب لبناني: قرار دمّر لبنان!

كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "بين 7 و8 تشرين الأول 2023، اتُّخذ قرارٌ دمّر لبنان. لبنان الذي دفع أثمانًا باهظة كلّما انزلق في صراعات الآخرين، وجد نفسه رهينة أجنداتٍ خارجية لا تمتّ إلى مصلحته بصلة. لم يكن القرار لبنانيًا، ولا نابعًا من حساباتٍ وطنية، بل انعكاس لأوهامٍ ووعودٍ فارغة، مسؤوليتنا اليوم أن نقرأ الحدث بعينٍ وطنية لا بعين الاصطفافات، وأن ندرك أن الاستقرار لا يُصان بالشعارات، بل بالتمسّك بالدولة وبقرار حصر السلاح، والعبرة أن نبقى على طريق لبنان. طريق الدولة، والسيادة".

03:29

في ذكرى 7 أوكتوبر.. نائب لبناني: قرار دمّر لبنان!

كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "بين 7 و8 تشرين الأول 2023، اتُّخذ قرارٌ دمّر لبنان. لبنان الذي دفع أثمانًا باهظة كلّما انزلق في صراعات الآخرين، وجد نفسه رهينة أجنداتٍ خارجية لا تمتّ إلى مصلحته بصلة. لم يكن القرار لبنانيًا، ولا نابعًا من حساباتٍ وطنية، بل انعكاس لأوهامٍ ووعودٍ فارغة، مسؤوليتنا اليوم أن نقرأ الحدث بعينٍ وطنية لا بعين الاصطفافات، وأن ندرك أن الاستقرار لا يُصان بالشعارات، بل بالتمسّك بالدولة وبقرار حصر السلاح، والعبرة أن نبقى على طريق لبنان. طريق الدولة، والسيادة".

الرئيس عون يهنئ نادي الرياضي
03:04

الرئيس عون يهنئ نادي الرياضي

هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، فريق الرياضي على احرازه بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة، وفريق الحكمة على احتلاله المركز الثاني في بطولة الأندية العربية، ونادي الشانفيل لاحتلاله المركز الثالث في بطولة ابو ظبي.

03:04

الرئيس عون يهنئ نادي الرياضي

هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، فريق الرياضي على احرازه بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة، وفريق الحكمة على احتلاله المركز الثاني في بطولة الأندية العربية، ونادي الشانفيل لاحتلاله المركز الثالث في بطولة ابو ظبي.

فريق الدفاع عن هانيبال القذافي: لا يُرحّب بأي زيارة أو تدخل!
02:24

فريق الدفاع عن هانيبال القذافي: لا يُرحّب بأي زيارة أو تدخل!

أصدر فريق الدفاع عن هنيبال القذافي بياناً، جاء فيه:

02:24

فريق الدفاع عن هانيبال القذافي: لا يُرحّب بأي زيارة أو تدخل!

أصدر فريق الدفاع عن هنيبال القذافي بياناً، جاء فيه:

في ذكرى 7 أوكتوبر.. نائب لبناني: قرار دمّر لبنان!
03:29
الرئيس عون يهنئ نادي الرياضي
03:04
فريق الدفاع عن هانيبال القذافي: لا يُرحّب بأي زيارة أو تدخل!
02:24
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
02:06
في طرابلس.. حريق في مسجد (فيديو)
01:38
النائب فريد البستاني يشارك مع الوفد البرلماني اللبناني في الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر
01:15
