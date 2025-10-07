الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

في ذكرى 7 أوكتوبر.. نائب لبناني: قرار دمّر لبنان!

2025-10-07 | 03:29
في ذكرى 7 أوكتوبر.. نائب لبناني: قرار دمّر لبنان!
في ذكرى 7 أوكتوبر.. نائب لبناني: قرار دمّر لبنان!

كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "بين 7 و8 تشرين الأول 2023، اتُّخذ قرارٌ دمّر لبنان. لبنان الذي دفع أثمانًا باهظة كلّما انزلق في صراعات الآخرين، وجد نفسه رهينة أجنداتٍ خارجية لا تمتّ إلى مصلحته بصلة. لم يكن القرار لبنانيًا، ولا نابعًا من حساباتٍ وطنية، بل انعكاس لأوهامٍ ووعودٍ فارغة، مسؤوليتنا اليوم أن نقرأ الحدث بعينٍ وطنية لا بعين الاصطفافات، وأن ندرك أن الاستقرار لا يُصان بالشعارات، بل بالتمسّك بالدولة وبقرار حصر السلاح، والعبرة أن نبقى على طريق لبنان. طريق الدولة، والسيادة".


الرئيس الحالي لفريق العمل الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابريل لـ #الجديد: نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني مهم بالنسبة للمجتمع الدولي ويشير إلى إحراز لبنان تقدّم
الرئيس عون يهنئ نادي الرياضي

في ذكرى طوفان الأقصى.. بيان لـ "حزب الله"
07:57

في ذكرى طوفان الأقصى.. بيان لـ "حزب الله"

صدر عن حزب الله، البيان التالي:

07:57

في ذكرى طوفان الأقصى.. بيان لـ "حزب الله"

صدر عن حزب الله، البيان التالي:

فريد الخازن عن إقفال مطمر الجديدة: لا نقبل
07:44

فريد الخازن عن إقفال مطمر الجديدة: لا نقبل

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة اكس قائلا: "ان اقفال مطمر الجديدة بهذا الشكل سيغرق كسروان بالنفايات وهذا امر لا نقبل به باي شكل من الاشكال. نناشد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والوزراء المختصين ايجاد حل فوري لهذه الكارثة البيئية."

07:44

فريد الخازن عن إقفال مطمر الجديدة: لا نقبل

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة اكس قائلا: "ان اقفال مطمر الجديدة بهذا الشكل سيغرق كسروان بالنفايات وهذا امر لا نقبل به باي شكل من الاشكال. نناشد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والوزراء المختصين ايجاد حل فوري لهذه الكارثة البيئية."

رئيس الجمهورية يلتقي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في قصر بعبدا
08:05
في ذكرى طوفان الأقصى.. بيان لـ "حزب الله"
07:57
فريد الخازن عن إقفال مطمر الجديدة: لا نقبل
07:44
بعد إقفال مطمر الجديدة.. رامكو توقف جمع النفايات في هذه المناطق!
07:38
رسالة من الملك سلمان إلى جنبلاط.. ماذا في تفاصيلها؟
07:22
مجدداً.. لحوم فاسدة وختم محال بالشمع الأحمر
07:05
