أوساط دبلوماسية للجديد: لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني

بعد جلسة مجلس الوزراء والعرض الاول الذي قدمه قائد الجيش رودولف هيكل، علقت اوساط دبلوماسية قائلة إن لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي، وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني، وتحدثت المصادر عن ان المجتمع الدولي يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الاولى حتى كانون الاول قبل ان يبدأ بالمرحلة الثانية شمال الليطاني في بداية العام المقبل، تزامنا أضافت المصادر أن إسرائيل ستبقي على تصعيدها وفق وتيرة متفاوتة.