محليات

أوساط دبلوماسية للجديد: لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني

2025-10-07 | 13:02
أوساط دبلوماسية للجديد: لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني
أوساط دبلوماسية للجديد: لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني
أوساط دبلوماسية للجديد: لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني

النائب فريد البستاني يشارك مع الوفد البرلماني اللبناني في الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر
ماذا علّقت أوساط حزب الله على قرار الحكومة؟ (اللواء)

سوريا وغزة.. تتقدمان على لبنان! | شاهد الفيديو
13:55

سوريا وغزة.. تتقدمان على لبنان! | شاهد الفيديو

لبنان لا يملك ترف الوقت في ظل التحولات بالمنطقة هذا ما حذرت منه أوساط دبلوماسية.
خصوصاً ان سوريا تقدمت على لبنان بهذا المسار، والآن غزة دخلت مرحلة التفاوض لإنهاء الحرب. وتقول المصادر ان العين الدولية تراقب عمل الجيش بهدف حصر السلاح وعدم السماح لحزب الله
بإعادة بناء قوته كما قال توم باراك. كما تحدثت المصادر ان المجتمع الدولي ينتظر بدء المرحلة الثانية من حصر السلاح أي شمال الليطاني في بداية العام المقبل.

13:55

سوريا وغزة.. تتقدمان على لبنان! | شاهد الفيديو

لبنان لا يملك ترف الوقت في ظل التحولات بالمنطقة هذا ما حذرت منه أوساط دبلوماسية.
خصوصاً ان سوريا تقدمت على لبنان بهذا المسار، والآن غزة دخلت مرحلة التفاوض لإنهاء الحرب. وتقول المصادر ان العين الدولية تراقب عمل الجيش بهدف حصر السلاح وعدم السماح لحزب الله
بإعادة بناء قوته كما قال توم باراك. كما تحدثت المصادر ان المجتمع الدولي ينتظر بدء المرحلة الثانية من حصر السلاح أي شمال الليطاني في بداية العام المقبل.

لبنان متأخر في سباق ضبط السلاح وتحذير من هذا الأمر!
13:08

لبنان متأخر في سباق ضبط السلاح وتحذير من هذا الأمر!

بعد جلسة مجلس الوزراء والعرض الاول الذي قدمه قائد الجيش رودولف هيكل، علقت اوساط دبلوماسية قائلة إن لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي، وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني، وتحدثت المصادر عن ان المجتمع الدولي يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الاولى حتى كانون الاول قبل ان يبدأ بالمرحلة الثانية شمال الليطاني في بداية العام المقبل، تزامنا أضافت المصادر أن إسرائيل ستبقي على تصعيدها وفق وتيرة متفاوتة.

13:08

لبنان متأخر في سباق ضبط السلاح وتحذير من هذا الأمر!

بعد جلسة مجلس الوزراء والعرض الاول الذي قدمه قائد الجيش رودولف هيكل، علقت اوساط دبلوماسية قائلة إن لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي، وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني، وتحدثت المصادر عن ان المجتمع الدولي يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الاولى حتى كانون الاول قبل ان يبدأ بالمرحلة الثانية شمال الليطاني في بداية العام المقبل، تزامنا أضافت المصادر أن إسرائيل ستبقي على تصعيدها وفق وتيرة متفاوتة.

اللواء عباس إبراهيم ضيف الحلقة الأولى من "هيدا انا" مع سمر أبو خليل الآن على الجديد
14:56
سوريا وغزة.. تتقدمان على لبنان! | شاهد الفيديو
13:55
لبنان متأخر في سباق ضبط السلاح وتحذير من هذا الأمر!
13:08
معلومات الجديد: الإنتخابات النيابية ستتحول الى معركة صلاحيات بين مجلس الوزراء ومجلس النواب قريباً ما يجعل إجرائها في موعدها صعبا جداً
13:08
مصادر وزارية للجديد: رئيس الحكومة نجح في تحويل جلسة مناقشة حادثة الروشة الى نقاش مؤسساتي هادئ ولهذا قرر سلام عدم التصويت على حل الجمعية رغم رفع تسعة عشر وزيراً يدهم لصالح ذلك وفضل أن يكون ذلك استمزاجا
13:06
أوساط دبلوماسية للجديد: إسرائيل ستبقى على تصعيدها في لبنان وفق وتيرة متفاوتة
13:05
