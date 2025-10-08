للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!

مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة

مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات

مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية

مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ