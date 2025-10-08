عاجل
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ
محليات

للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!
2025-10-08 | 07:57

2025-10-08 | 07:57
للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!
للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!

تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بمرافقة جهاز أمن الدولة جولتها على أصحاب المولدات الكهربائية في المناطق الجنوبية اليوم، حيث تم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات.


مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
13:04
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
13:04
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
13:03
مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ
13:02
النفايات.. على طاولة مجلس الوزراء!
12:50
النفايات تتقدم على السياسة. التفاصيل في النشرة بعد قليل
12:25
