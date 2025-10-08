للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!

عاجل
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ
مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
15:56
البابا يكشف سبب زيارته لبنان (شاهد الفيديو)
2025-10-07
حفل "حيوانات" في كنيسة؟ (فيديو)
2025-10-07
ماذا يوجد تحت الجليد؟ (فيديو)
2025-10-07
الذهب يُحلّق!
محليات
للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!
2025-10-08 | 07:57
A-
A+
للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!
تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بمرافقة جهاز أمن الدولة جولتها على أصحاب المولدات الكهربائية في المناطق الجنوبية اليوم، حيث تم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات.
مقالات ذات صلة
محاضر مخالفات وإقفال بالشمع الأحمر.. لشقتين
أصحاب مولدات يطالبون بـ"سعادة"
مهلة من سلام لأصحاب المولدات
للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!
محليات
جنوب لبنان
أصحاب المولدات
العودة الى الأعلى
بتهمة هدر مال عام وصرف نفوذ وإثراء غير مشروع.. الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا!
استغل فتيات عبر "تيك توك".. بقبضة قوى الأمن!
اقرأ ايضا في محليات
13:04
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
13:04
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
13:04
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
13:04
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
13:03
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
13:03
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
يحدث الآن
خاص الجديد
13:04
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
خاص الجديد
13:04
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
خاص الجديد
13:03
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
اخترنا لك
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
13:04
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
13:04
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
13:03
مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ
13:02
النفايات.. على طاولة مجلس الوزراء!
12:50
النفايات تتقدم على السياسة. التفاصيل في النشرة بعد قليل
12:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-02
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
2025-09-15
وزير الداخلية: تم توقيف أشخاص بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي وقد لعبوا دوراً في الحرب الأخيرة
05:32
صدمة بين المتابعين… ناصيف زيتون يتخلى عن شعره الطويل بعد سنوات من اعتماده!
2025-10-02
"لبنانية".. على متن "أسطول الصمود" (صورة)
01:51
تدخل بريطاني عاجل "حوار مع حزب الله ومحاولة إقناعه"
2025-10-05
لبنان يستعد للأمطار.. والثلوج قريبة!
بالفيديو
بالفيديو
14:16
اللواء عباس ابراهيم يتأثر على الهواء بسبب ابتعاده عن عائلته استشهاد شقيقه ويكشف عدد المرات التي تعرض لها للاغتيال
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
2025-10-06
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025
2025-10-06
تداعيات إضاءة الصخرة مستمرة.. وخطة الجيش
2025-10-06
خطة حصر السلاح.. الجيش يعرض تقريره الشهري في بعبدا
2025-10-05
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:10
"شحنة أسلحة ايرانية".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
10:10
"شحنة أسلحة ايرانية".. اسرائيل تزعم!
خاص الجديد
08:06
بتهمة هدر مال عام وصرف نفوذ وإثراء غير مشروع.. الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا!
خاص الجديد
08:06
بتهمة هدر مال عام وصرف نفوذ وإثراء غير مشروع.. الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا!
محليات
07:27
استغل فتيات عبر "تيك توك".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
07:27
استغل فتيات عبر "تيك توك".. بقبضة قوى الأمن!
عربي و دولي
06:48
"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟
عربي و دولي
06:48
"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟
محليات
10:08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
محليات
10:08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
فن
05:29
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!
فن
05:29
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025