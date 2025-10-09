نائب يتقدم باقتراح قانون لتحويل أنفاق الجنوب إلى مخازن لتعتيق النبيذ

"عنقودٌ من زجاجات لا من قنابل.. مشروع تعتيق النبيذ في أنفاق الجنوب

سأتقدّم باقتراح رسمي إلى والحكومة يقضي بعدم تفجير أو هدم الأنفاق المكتشفة في الجنوب، لما تمتلكه من قيمة مضافة يمكن تحويلها إلى منشآت ذات طابع اقتصادي وسياحي — تحديدًا مخازن لتعتيق النبيذ على غرار أنفاق Milestii Mici في مولدوفا، التي كانت أنفاقًا عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحولت إلى أكبر أقبية نبيذ في ، تضم أكثر من مليون ونصف زجاجة أقدمها يعود لعام 1968.

إنّ تحويل هذه المعالم من مواقع خلافية أو غير شرعية إلى رموز وطنية منتجة، يعبّر عن قدرتنا كلبنانيين على تحويل التحديات إلى فرص، تمامًا كما يمكننا أن نحوّل اختلافاتنا إلى مصدر غنى ووحدة".