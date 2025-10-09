الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

نائب يتقدم باقتراح قانون لتحويل أنفاق الجنوب إلى مخازن لتعتيق النبيذ

2025-10-09 | 10:03
نائب يتقدم باقتراح قانون لتحويل أنفاق الجنوب إلى مخازن لتعتيق النبيذ
نائب يتقدم باقتراح قانون لتحويل أنفاق الجنوب إلى مخازن لتعتيق النبيذ

كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر منصة إكس:

"عنقودٌ من زجاجات لا من قنابل.. مشروع تعتيق النبيذ في أنفاق الجنوب

سأتقدّم باقتراح رسمي إلى الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية يقضي بعدم تفجير أو هدم الأنفاق المكتشفة في الجنوب، لما تمتلكه من قيمة مضافة يمكن تحويلها إلى منشآت ذات طابع اقتصادي وسياحي — تحديدًا مخازن لتعتيق النبيذ على غرار أنفاق Milestii Mici في جمهورية مولدوفا، التي كانت أنفاقًا عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحولت اليوم إلى أكبر أقبية نبيذ في العالم، تضم أكثر من مليون ونصف زجاجة أقدمها يعود لعام 1968.

إنّ تحويل هذه المعالم من مواقع خلافية أو غير شرعية إلى رموز وطنية منتجة، يعبّر عن قدرتنا كلبنانيين على تحويل التحديات إلى فرص، تمامًا كما يمكننا أن نحوّل اختلافاتنا إلى مصدر غنى ووحدة".

 

