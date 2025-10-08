اول رد للشيخ حسن مرعب بعد حادثة صيدا (شاهد الفيديو)

14 مليون دولار كفالة مالية دفعها رياض سلامة سُددت نقداً في صُندوق تعاضد القضاة. لكن وعلى خلفية ذلك استدعى النائب العام التمييزي رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين بعد تصريح سلامة عن عن مصدر تلك الاموال. وعلمتِ "الجديد" ان النائب العام التمييزي قررَ ترك خير الدين، كما استمع الى 3 إفادات في هذا الملف تحديداً.