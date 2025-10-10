عون وعقيلته يزوران الجريحة أماني بزي في الجامعة الأميركية

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج على اثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.

وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المستشفى السيد جوزيف عتيق، والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحًا مفصّلاً عن الوضع الصحي للسيدة بزي، ووضع ابنتها أسيل التي لا تزال في العناية الفائقة.

وخلال الزيارة، أعرب الرئيس عون واللبنانية الاولى عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني، واكدا أن "اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها"، وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من اجل سلامتها.