الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

عون وعقيلته يزوران الجريحة أماني بزي في الجامعة الأميركية

2025-10-10 | 04:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عون وعقيلته يزوران الجريحة أماني بزي في الجامعة الأميركية
عون وعقيلته يزوران الجريحة أماني بزي في الجامعة الأميركية

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج على اثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.
وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المستشفى السيد جوزيف عتيق، والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحًا مفصّلاً عن الوضع الصحي للسيدة بزي، ووضع ابنتها أسيل التي لا تزال في العناية الفائقة.
وخلال الزيارة، أعرب الرئيس عون واللبنانية الاولى عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني، واكدا أن "اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها"، وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من اجل سلامتها.

مقالات ذات صلة
عون وعقيلته يزوران الجريحة أماني بزي في الجامعة الأميركية

محليات

وعقيلته

يزوران

الجريحة

أماني

الجامعة

الأميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية السوري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
رجي: اتفقت مع الوزير الشيباني على اقامة لجان لمعالجة كل الامور العالقة والعلاقات اصبحت مباشرة بين دولتي لبنان سوريا من خلال الاطر الدبلوماسية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد غزة.. لبنان؟ (تابعوا النشرة المسائية)
11:52
من غزة الى لبنان.. حملت قصة أسطول الصمود (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:50
فضل شاكر.. وتوقيت تسليم نفسه! (فيديو)
10:52
هنا بيروت - ربيع الهبر - الحلقة الكاملة
10:49
تدمير مبنى يحوي أسلحة لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
10:35
تفكيك شبكة تعمل لصالح اسرائيل.. بيان للأمن العام!
10:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025