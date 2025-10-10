الأخبار
محليات

الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.. من هي ماريا كورينا ماتشادو؟

2025-10-10 | 06:17
الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.. من هي ماريا كورينا ماتشادو؟
الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.. من هي ماريا كورينا ماتشادو؟

فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي تعيش في الخفاء، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام 2025 لجهودها "من أجل عملية انتقال عادلة وسلمية من نظام ديكتاتوري إلى آخر ديمقراطي".

وقال رئيس لجنة نوبل النروجية يورغن واتنه فليدنس في أوسلو: "قدمت ماريا كوريا ماتشادو مثالا استثنائيا على الشجاعة في النشاط المدني في أميركا اللاتينية في الفترة الأخيرة".

وأضاف أن ماتشادو "شخصية محورية في وحدة المعارضة السياسية التي كانت منقسمة بعمق في السابق، لكنها توصلت إلى توافق للمطالبة بانتخابات حرة وبحكومة تتمتع بصفة تمثيلية".

ومضى رئيس اللجنة يقول إن ماتشادو نجحت في توحيد المعارضة "في وقت انتقلت فيه فنزويلا من بلد ديمقراطي ومزدهر نسبيا إلى دولة قاسية واستبدادية تعاني أزمة إنسانية واقتصادية".

وبرزت ماتشادو خلال الانتخابات التمهيدية للمعارضة في أكتوبر 2023 وحصدت أكثر من 90 بالمئة من الأصوات أي 3 ملايين صوت.

وأصبحت سريعا الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات ولقبت بـ"المحررة" (ليبرتادورا) تيمنا بسيمون بوليفار "المحرر".

وخلال السنة المنصرمة "اضطرت ماتشادو إلى العيش في الخفاء، رغم التهديدات الخطرة على حياتها بقيت في بلدها في خيار شكل مصدر إلهام لملايين الأشخاص"، بحسب اللجنة.

ولطالما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يستحق الحصول على الجائزة لحله عدة نزاعات حول العالم.

