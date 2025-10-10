تدمير مبنى يحوي أسلحة لحزب الله.. اسرائيل تزعم!

زعم جيش الاسرائيلي تدميره مبنى عسكري تابع لحزب .

وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي، أن "الجيش دمر مبنى عسكريًا عُثر فيه على أسلحة تابعة لحزب ".



وأضاف البيان، "في إطار عملية نفذها جنود احتياط من 300، دُمّر (الجمعة) مبنى عُثر فيه على أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة جنوب ".



وبحسب البيان، "بناءً على توجيهات استخباراتية، فتش الجنود المبنى قبل تدميره وصادروا الأسلحة التي عثروا عليها فيه".