مجيد أرسلان في مؤتمر حزب المحافظين البريطاني: الإقصاء يولّد التطرّف والشراكة هي الطريق إلى الاستقرار

شارك الأمير مجيد في مؤتمر حزب المحافظين بدعوة من المجلس المحافظ لشؤون (CMEC)، الذي أسّسته رئيسة الوزراء الأسبق مارغريت تاتشر، وذلك في مجمّع مؤتمرات المركزي.

وفي كلمته أمام شخصياتٍ سياسية وأكاديمية بريطانية، بينهم النائب والوزير الأسبق للتربية كِت مالثاوس، والجنرال سايمون مايل نائب الأسبق، ومستشار لشؤون ، والباحثة د. من Chatham House وجامعة Harvard، تحدّث عن واقع منطقة شرق The Levant، معتبرًا أنّها "لم تعانِ فقط من الحروب والعنف، بل من فقدانٍ عميقٍ لثقافة الإصغاء".



وأكد أرسلان أنّ الإصلاح الحقيقي لا يتحقق "بالمعالجات الهامشية، بل بالمساواة الفعلية بين المواطنين"، لافتًا إلى أنّ النظم الطائفية والاستبدادية في المنطقة "تخنق التنوّع الذي يميّز بلاد المشرق وتزرع بذور الإقصاء والاحتقان".



وتطرّق أرسلان إلى التجربة ، موضحًا أنّ "النظام القائم على المحاصصة الطائفية، رغم أنه يرفع شعار شمولية التمثيل، إلا أنه ينتهي بترسيخ الإنقسام وتعزيز الفواصل بين الناس"، مؤكّدًا أنّ "الانتماء لا يُقاس بالهيمنة بل بالمساهمة".



وفي ختام كلمته، شدّد أرسلان على أنّ "التعايش ليس ترفاً بل ضرورة"، داعيًا إلى شجاعة الإصلاح والشراكة وحماية جميع المواطنين على قدم المساواة، معتبرًا أنّ "الإهمال يُولّد التطرّف، فيما الشراكة تُنتج الاستقرار، وأنّ مستقبل بلاد المشرق يقوم على المساواة في الحقوق والكرامة والأمل".