4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!

2025-10-13 | 00:41
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ &quot;حزب الله&quot;!
دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!

علمت "نداء الوطن" أن "الملف الأمنيّ قفز إلى الواجهة بعد غارات المصيلح، وكثف لبنان الرسمي اتصالاته وبرز في هذا الإطار موقف متقدّم لرئيس الجمهورية حيث يستمرّ في موقفه الداعي لحصر السلاح، والمُطالِب لمن دخلوا "حرب الإسناد" نصرة لغزة، بأن يشاهدوا ماذا فعل من ساندوهم ويقفوا الموقف نفسه ويتقدّموا خطوة إلى الأمام باتجاه مساندة الدولة والشرعية التي وحدها تحمي، ويباشروا بالتعاون من أجل حصر السلاح، وبالتالي يعتبر هذا الموقف دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب اللّه" من أجل الابتعاد عن إدخال لبنان بمشاكل المنطقة والمباشرة بحصر السلاح لأن العناد قد يوصل إلى نتائج كارثية".


دعوة صريحة من الرئيس عون لـ "حزب الله"!

ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
لبنان "منعزل" عن اتفاق غزة.. والميدان مفتوح! (النهار)

رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
01:40

رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": تُجمع القوى السياسية اللبنانية على أن الغارات الإسرائيلية على المنطقة الممتدة من بلدة النجارية إلى المصيلح (قضاء صيدا - الزهراني) "تحمل رسائل نارية، موجهة تحديداً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، وجاءت كما قال لـ"الشرق الأوسط"، بعد أقل من 24 ساعة على إلحاحه على الحكومة بالالتفات إلى الجنوب، وتخصيص بند في موازنة عام 2026 لإعادة إعمار البلدات التي دمّرتها إسرائيل.



01:40

رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": تُجمع القوى السياسية اللبنانية على أن الغارات الإسرائيلية على المنطقة الممتدة من بلدة النجارية إلى المصيلح (قضاء صيدا - الزهراني) "تحمل رسائل نارية، موجهة تحديداً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، وجاءت كما قال لـ"الشرق الأوسط"، بعد أقل من 24 ساعة على إلحاحه على الحكومة بالالتفات إلى الجنوب، وتخصيص بند في موازنة عام 2026 لإعادة إعمار البلدات التي دمّرتها إسرائيل.



المرحلة التي سيدخلها لبنان ستكون "عسيرة" إذا..! (الجمهورية)
00:56

المرحلة التي سيدخلها لبنان ستكون "عسيرة" إذا..! (الجمهورية)

قال ديبلوماسيون لـصحيفة الجمهورية، انّ "مسؤولين إسرائيليين كانوا قد أعلنوا قبل أسابيع، أنّ إنجاز إسرائيل سيطرتها العسكرية على القطاع، ولا سيما منه مدينة غزة، سيتيح لها العودة إلى لبنان بزخم أكبر. وقد يحصل ذلك أيضاً في ضوء الاتفاق الذي تمّ هناك".

00:56

المرحلة التي سيدخلها لبنان ستكون "عسيرة" إذا..! (الجمهورية)

قال ديبلوماسيون لـصحيفة الجمهورية، انّ "مسؤولين إسرائيليين كانوا قد أعلنوا قبل أسابيع، أنّ إنجاز إسرائيل سيطرتها العسكرية على القطاع، ولا سيما منه مدينة غزة، سيتيح لها العودة إلى لبنان بزخم أكبر. وقد يحصل ذلك أيضاً في ضوء الاتفاق الذي تمّ هناك".

ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
00:50

ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟

أفادت معلومات من العاصمة الأميركية لصحيفة نداء الوطن، أن "دبلوماسيين أميركيين حذروا من تضييع فرص استغلال السلام وخفض التصعيد، وأشارت مصادر قريبة من الخارجية الأميركية إلى أن "حزب اللّه" لا يزال يسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار في لبنان".

00:50

ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟

أفادت معلومات من العاصمة الأميركية لصحيفة نداء الوطن، أن "دبلوماسيين أميركيين حذروا من تضييع فرص استغلال السلام وخفض التصعيد، وأشارت مصادر قريبة من الخارجية الأميركية إلى أن "حزب اللّه" لا يزال يسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار في لبنان".

