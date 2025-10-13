لبنان "منعزل" عن اتفاق غزة.. والميدان مفتوح! (النهار)

كتبت صحيفة النهار، أن "حجم الخسائر الفادحة الذي خلفته الحارقة على المصيلح لم يكن وحده المؤشر المثير للمخاوف من دلالات هذا التطور، بل أيضاً في كونها الغارات الأوسع على منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 من جهة، وفي استهدافاته السياسية والميدانية من المقلبين الإقليمي واللبناني".



وبحسب الصحيفة، إن "تدمير عدد غير مسبوق من الآليات في قطاع البناء بدا ترجمة لرسالة إسرائيلية واضحة بمنع البناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع يتجاوز جنوب الليطاني، كما أن توقيت الأعنف وسط الاستعدادات لتظاهرة ديبلوماسية عالمية ستشهدها قمة شرم الشيخ احتفاء ببدء تنفيذ اتفاق غزة، شكّل الهدف الذي يفترض أن يقلق إلى حدود قصوى أيضاً".



وتابعت: "ما استقرأه معظم المراقبين والمعنيين من الغارات على المصيلح، أن أبلغت لبنان مباشرة عزل أي تأثيرات إيجابية لاتفاق غزة عن الوضع في لبنان، بمعنى ترك اللبناني مفتوحاً أمامها ما دام سحب السلاح تماماً ونهائياً من " " لم ينجز ولن ينجز قريباً، الأمر الذي يضع لبنان مجدداً أمام اختبار شديد الحرج والدقة".



وأردفت: "كما أن رفع وتيرة الاستعراضات والمزيدات والهجمات العبثية على الحكومة من جانب "حزب " والمراجع "الصادحة" باسمه، كالمفتي الجعفري الشيخ الذي راح يحرض على الدولة، كل ذلك لا يشكل إلا الوجه الأخطر المتمادي في فلش مزيد من الذرائع أمام إسرائيل وعرقلة مسار حصرية السلاح بيد الدولة".