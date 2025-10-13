في الكواليس السياسية، يجري التداول بفكرة مطروحة لدى الإدارة الأميركية وتتمثل بإمكان إرسال جنود من قوات المارينز إلى للإشراف على مراحل تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة. هي فكرة مستمدة من الإدارة الأميركية لاتفاق غزة، وإلى جانب ، جهاتٌ أوروبية عديدة تفكر في الأمر نفسه، في أي حال، يبقى كل ذلك مؤجلاً في انتظار اتضاح تبلور مسار الحلّ على الساحة ، والمخاوف تتنامى لبنانياً من احتمال لجوء إلى التعويض بفتح حرب على الساحة اللبنانية، من دون إغفال مخاوف أخرى من احتمال حصول تصعيد إسرائيلي- إيراني.تكشف مصادر ديبلوماسية عن التحضير لعقد جولة مفاوضات مباشرة بين الإيرانيين والأميركيين في نهاية الشهر الجاري في سلطنة عمان، تركز إسرائيل في هذه المرحلة على البحث في السيناريوهات الممكنة على جبهتها الشمالية مع لبنان، وتشرع قيادة المنطقة الشمالية في الجيش بإعداد تصورات لكيفية التعامل مع كل الاحتمالات، وتتهم إسرائيل بأنه لا يزال يعمل على إعادة بناء قواته وقدراته العسكرية.في هذا السياق، جاء خبر إعلان عن توقيف شحنة صواريخ يتم تهريبها من منطقة القصير، وبحسب المعلومات، إن هذه هي من نوع كورنيت أي فئة الصواريخ الموجهة المتوسطة المدى، وهي السلاح الأبرز الذي كان يستخدمه حزب في مواجهاته ضد إسرائيل، وذلك يتقاطع مع مواقف مسؤولي الحزب الذين يؤكدون أنه استعاد جهوزيته تحسباً لاندلاع أي مواجهة جديدة".وفق القراءة الديبلوماسية، ستكون الأيام المقبلة عصيبة جداً، ليس بالضرورة على المستوى العسكري، بل على مستوى الانتظار السياسي وحجم الضغوط التي ستتزايد لدفع لبنان إلى ما تريده واشنطن وتل أبيب، وهو التفاوض المباشر مع نية مسبقة بالاستسلام، وجانب من هذه الضغوط تؤشر إليه ضربة المصيلح، وهذا المسار يمكن أن يتفاعل ويتصاعد بضربات متدرجة، مع احتمال اللجوء إلى فرض المزيد من العقوبات على شخصيات أو مؤسسات، والغاية من ذلك واضحة، وهي فرض الشروط ودفع لبنان إلى الالتزام بها.