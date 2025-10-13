الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟

2025-10-13 | 04:24
ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟
ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟

جاء في صحيفة المدن:

في الكواليس السياسية، يجري التداول بفكرة مطروحة لدى الإدارة الأميركية وتتمثل بإمكان إرسال جنود من قوات المارينز إلى لبنان للإشراف على مراحل تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة. هي فكرة مستمدة من الإدارة الأميركية لاتفاق غزة، وإلى جانب الأميركيين، جهاتٌ أوروبية عديدة تفكر في الأمر نفسه، في أي حال، يبقى كل ذلك مؤجلاً في انتظار اتضاح تبلور مسار الحلّ على الساحة اللبنانية، والمخاوف تتنامى لبنانياً من احتمال لجوء إسرائيل إلى التعويض بفتح حرب جديدة على الساحة اللبنانية، من دون إغفال مخاوف أخرى من احتمال حصول تصعيد إسرائيلي- إيراني.

تكشف مصادر ديبلوماسية عن التحضير لعقد جولة مفاوضات مباشرة بين الإيرانيين والأميركيين في نهاية الشهر الجاري في سلطنة عمان، تركز إسرائيل في هذه المرحلة على البحث في السيناريوهات الممكنة على جبهتها الشمالية مع لبنان، وتشرع قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بإعداد تصورات لكيفية التعامل مع كل الاحتمالات، وتتهم إسرائيل حزب الله بأنه لا يزال يعمل على إعادة بناء قواته وقدراته العسكرية.

في هذا السياق، جاء خبر إعلان وزارة الداخلية السورية عن توقيف شحنة صواريخ يتم تهريبها من منطقة القصير، وبحسب المعلومات، إن هذه الصواريخ هي من نوع كورنيت أي فئة الصواريخ الموجهة المتوسطة المدى، وهي السلاح الأبرز الذي كان يستخدمه حزب الله في مواجهاته ضد إسرائيل، وذلك يتقاطع مع مواقف مسؤولي الحزب الذين يؤكدون أنه استعاد جهوزيته تحسباً لاندلاع أي مواجهة جديدة".

وفق القراءة الديبلوماسية، ستكون الأيام المقبلة عصيبة جداً، ليس بالضرورة على المستوى العسكري، بل على مستوى الانتظار السياسي وحجم الضغوط التي ستتزايد لدفع لبنان إلى ما تريده واشنطن وتل أبيب، وهو التفاوض المباشر مع نية مسبقة بالاستسلام، وجانب من هذه الضغوط تؤشر إليه ضربة المصيلح، وهذا المسار يمكن أن يتفاعل ويتصاعد بضربات متدرجة، مع احتمال اللجوء إلى فرض المزيد من العقوبات على شخصيات أو مؤسسات، والغاية من ذلك واضحة، وهي فرض الشروط ودفع لبنان إلى الالتزام بها. 
 
 
 
ماذا بعد المصيلح.. و"المارينز" في بيروت؟

محليات

المدن

صحيفة المدن

هذا ما كتبه ترامب على سجل الكنيست
في الجنوب.. من سيخلف اليونيفيل؟

هذا ما كتبه ترامب على سجل الكنيست
04:33

هذا ما كتبه ترامب على سجل الكنيست

كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على سجل الكنيست الإسرائيلي: "هذا شرف عظيم لي، يوم عظيم وجميل. بداية جديدة".

04:33

هذا ما كتبه ترامب على سجل الكنيست

كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على سجل الكنيست الإسرائيلي: "هذا شرف عظيم لي، يوم عظيم وجميل. بداية جديدة".

تهديدات من داخل سجون لبنان
03:14

تهديدات من داخل سجون لبنان

نًشر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي موَقّع باسم "شبكة من السجناء اللبنانيين، نتحفظ على هويتنا لاعتبارات أمنية"

03:14

تهديدات من داخل سجون لبنان

نًشر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي موَقّع باسم "شبكة من السجناء اللبنانيين، نتحفظ على هويتنا لاعتبارات أمنية"

هذا ما كتبه ترامب على سجل الكنيست
04:33
في الجنوب.. من سيخلف اليونيفيل؟
04:04
تهديدات من داخل سجون لبنان
03:14
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)
01:40
المرحلة التي سيدخلها لبنان ستكون "عسيرة" إذا..! (الجمهورية)
00:56
ماذا يُحضّر ترامب لـ لبنان؟
00:50
