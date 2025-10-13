وثانيا الى أولويات تتقدم حاليا على الملف اللبناني سواء في غزة أو والمنطقة وهو ما المح اليه الرئيس الأميركي في كلامه عن على هامش كلمته في الكنيست الاسرائيلي وبحسب مصادر دبلومسية فإن خلفية كلام هي تشجيع لبنان ودفعه للالتحاق بمتغيرات المنطقة والتأكيد على الرسائل التي يتلقاها المسؤولون اللبنانيون بعيدا عن الاعلام ومفادها أن لا حل إلا بتفاوض مباشر مع علما بأن ملف التفاوض المباشر ليس بالجديد لكنه أكثر جدية وإلحاحا في المرحلة الحالية أما عن فهي ممنوعة عن لبنان حتى انتهاء الحرب ونزع السلاح وتثبيت الحدود والوصول الى اتفاق نهائي وعليه كانت رسالة المصيلح ردا على مطالبات بري بإعادة الجنوب وفيها أيضا تأكيد إسرائيلي للدولة على ضرورة الإسراع بالتفاوض وحل ملف لبنان وإلا فلا أمن على الاراضي البنانية ولا رادع لإسرائيل في خططها لتدمير عسكريا وأمنيا هذا وتؤكد المصادر أن مخططات إسرائيل تشمل البيئة والاقتصاد والمنازل والمدنيين