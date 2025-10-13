وثانيا الى أولويات تتقدم حاليا على الملف اللبناني سواء في غزة أو سوريا
والمنطقة وهو ما المح اليه الرئيس الأميركي في كلامه عن لبنان
على هامش كلمته في الكنيست الاسرائيلي وبحسب مصادر دبلومسية فإن خلفية كلام ترامب
هي تشجيع لبنان ودفعه للالتحاق بمتغيرات المنطقة والتأكيد على الرسائل التي يتلقاها المسؤولون اللبنانيون بعيدا عن الاعلام ومفادها أن لا حل إلا بتفاوض مباشر مع إسرائيل
علما بأن ملف التفاوض المباشر ليس بالجديد لكنه أكثر جدية وإلحاحا في المرحلة الحالية أما عن إعادة الإعمار
فهي ممنوعة عن لبنان حتى انتهاء الحرب ونزع السلاح وتثبيت الحدود والوصول الى اتفاق نهائي وعليه كانت رسالة المصيلح ردا على مطالبات بري بإعادة إعمار
الجنوب وفيها أيضا تأكيد إسرائيلي للدولة اللبنانية
على ضرورة الإسراع بالتفاوض وحل ملف لبنان وإلا فلا أمن على الاراضي البنانية ولا رادع لإسرائيل في خططها لتدمير حزب الله
عسكريا وأمنيا هذا وتؤكد المصادر أن مخططات إسرائيل تشمل البيئة والاقتصاد والمنازل والمدنيين