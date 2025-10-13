الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

تهديدات من داخل سجون لبنان

2025-10-13 | 03:14
تهديدات من داخل سجون لبنان
تهديدات من داخل سجون لبنان

نًشر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي موَقّع باسم "شبكة من السجناء اللبنانيين، نتحفظ على هويتنا لاعتبارات أمنية"

وجاء فيه: 

"سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا

لم يعد تسوُّل الحلول من المسؤولين ينفع، فالسلطة في لبنان قوية على الضعيف و متواطئة مع القوي، و قد حذرنا سابقا في بياننا الأول من أي حلول جزئية لملف السجون تقتصر على السجناء السوريين فقط، وقلنا أننا شكلنا (شبكة من السجناء في مختلف سجون لبنان) و جهزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع، لأننا خسرنا كرامتنا كبشر ولم يعد لدينا مانخسره.

و لأن خير الكلام ما (قلّ و دلّ) ، نقول للدولة اللبنانية برئاساتها و أحزابها و مرجعياتها الروحية و قضاتها و إعلامها: لقد أصبحنا أجانب في بلادنا، استمروا في تجاهلنا ولا تأخذونا على محمل الجد، و سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا، انتظروا الإنفجار الكبير".
تهديدات من داخل سجون لبنان

محليات

السجون

السجناء

لبنان

في الجنوب.. من سيخلف اليونيفيل؟
رسائل نارية من اسرائيل لـ بري! (الشرق الأوسط)

هذا ما كتبه ترامب على سجل الكنيست
