تهديدات من داخل سجون لبنان

نًشر بيان على موَقّع "شبكة من السجناء اللبنانيين، نتحفظ على هويتنا لاعتبارات أمنية"



وجاء فيه:



"سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا



لم يعد تسوُّل الحلول من المسؤولين ينفع، فالسلطة في قوية على الضعيف و متواطئة مع القوي، و قد حذرنا سابقا في بياننا الأول من أي حلول جزئية لملف السجون تقتصر على السجناء السوريين فقط، وقلنا أننا شكلنا (شبكة من السجناء في مختلف سجون لبنان) و جهزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع، لأننا خسرنا كرامتنا كبشر ولم يعد لدينا مانخسره.



و لأن خير الكلام ما (قلّ و دلّ) ، نقول للدولة برئاساتها و أحزابها و مرجعياتها الروحية و قضاتها و إعلامها: لقد أصبحنا أجانب في بلادنا، استمروا في تجاهلنا ولا تأخذونا على محمل الجد، و سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا، انتظروا الإنفجار الكبير".