مشروع قانون معجل من "الخارجية" لالغاء مادتين في قانون الانتخاب

وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.
وتأتي خطوة وزارة الخارجية بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم ( برلين، ستوكهولم، اوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس...) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية القليعات في عكار الدكتور عبد الرزاق خشفة ، ورئيس بلدية تل حياة السيد أحمد خالد ، في حضور رئيس قسم محافظة عكار الاستاذ لقمان الكردي . واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم ، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة .
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تُسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر على لبنان خلال الأيام المقبلة، مع أجواء خريفية ودرجات حرارة ليلية دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.