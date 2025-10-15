حول عمل سفارة لبنان في أوتاوا.. بيان "للخارجية"

نشرت صحيفة " " في عددها الصادر مقالًا تناول عمل سفارة في أوتاوا، وتضمّن العديد من المغالطات، ويهمّ توضيح ما يلي:



إنّ ما ورد في المقال حول أداء الموظفين والعاملين في سفارة في أوتاوا عارٍ من الصحة وينطوي على معلومات غير دقيقة. وتشهد في على مهنية البعثة وحِرصها الدائم على متابعة جميع الخدمات القنصلية وسائر الشؤون المتصلة بأبناء الجالية.

كما يهمّ الوزارة التأكيد أنّ الجديد بشير طوق، لم يلتحق بعد بمركز عمله في أوتاوا، ولا يزال يمارس مهامه الرسمية في مركزه الحالي إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

وتؤكد حرصها الدائم على قيام البعثات اللبنانية بمهامها الموكلة إليها في خدمة أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، وأنّ سفراءها ودبلوماسييها ملتزمون بأعلى معايير المهنية والمسؤولية الوطنية.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام توخّي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الاخبار المنافية للواقع ذات الخلفيات المكشوفة، احترامًا للحقيقة.