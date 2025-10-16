الرئيس سلام يزور مدينة صيدا

تشمل جولة الرئيس سلام على التوالي: مرفأ صيدا ومعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق ومحطة الصرف الصحي ومستشفى صيدا الحكومي، ومن ثم يلتقي محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا، ينتقل بعدها إلى بلدية صيدا حيث يقام على شرفه حفل استقبال بمشاركة نواب وفاعليات المدينة يتخلله كلمة للرئيس سلام، ولرئيس البلدية وعرض موجز عن مدينة صيدا. تختتم الزيارة بحفل غداء تقيمه على شرفه جمعية "المقاصد" الخيرية الإسلامية في صيدا في باحة ثانوية "المقاصد" في المدينة في حضور نائبي المدينة وفاعلياتها.
وثقت احدى الناشطات عبر فيديو على مواقع التواصيل، مشاهد تكشف ماذا يوجد في باطن مغارة الفقمة التاريخية في عمشيت، وذلك بالتزامن مع اعادة تفعيل اعمال جرف بمحيط "مغارة الفقمة" في عمشيت، وسط تحذيرات ومناشدات بوقف الاعمال نظراً الى ان الأعمال تُنفّذ من دون أي دراسة لتقييم الأثر البيئي ما يهدد هذا المعلم الطبيعي.