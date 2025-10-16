الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس سلام يزور مدينة صيدا

2025-10-16 | 02:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس سلام يزور مدينة صيدا
الرئيس سلام يزور مدينة صيدا

وصل رئيس الحكومة نواف سلام قبل قليل إلى المستشفى التركي الحكومي في صيدا، في مستهل زيارته المدينة، حيث كان في استقباله النواب: اسامة سعد، عبد الرحمن البزري وشربل مسعد، والنائبة السابقة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ونائب رئيس المكتب السياسي لـ "الجماعة الاسلامية" بسام حمود ورئيسة مجلس ادارة المستشفى التركي الحكومي منى الترياقي، في حضور فاعليات رسمية وسياسية وأمنية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية و الصحية ورؤساء الجمعيات الاهلية.

تشمل جولة الرئيس سلام على التوالي: مرفأ صيدا ومعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق  ومحطة الصرف الصحي ومستشفى صيدا الحكومي، ومن ثم يلتقي محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا، ينتقل بعدها إلى بلدية صيدا حيث يقام على شرفه حفل استقبال بمشاركة نواب وفاعليات المدينة يتخلله كلمة للرئيس سلام، ولرئيس البلدية وعرض موجز عن مدينة صيدا. تختتم الزيارة بحفل غداء تقيمه على شرفه جمعية "المقاصد" الخيرية الإسلامية في صيدا  في باحة ثانوية "المقاصد" في المدينة في حضور نائبي المدينة وفاعلياتها. 

مقالات ذات صلة
الرئيس سلام يزور مدينة صيدا

محليات

نواف سلام

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"نفّذ برفقة شريكه عمليّات نشل".. قوى الأمن توقف مطلوباً
مشاورات رئاسية تعيد برمجة الأولويات الضاغطة (النهار)

اقرأ ايضا في محليات

بعد التحذيرات.. فيديو من داخل "مغارة الفقمة"! (فيديو)
05:46

بعد التحذيرات.. فيديو من داخل "مغارة الفقمة"! (فيديو)


وثقت احدى الناشطات عبر فيديو على مواقع التواصيل، مشاهد تكشف ماذا يوجد في باطن مغارة الفقمة التاريخية في عمشيت، وذلك بالتزامن مع اعادة تفعيل اعمال جرف بمحيط "مغارة الفقمة" في عمشيت، وسط تحذيرات ومناشدات بوقف الاعمال نظراً الى ان الأعمال تُنفّذ من دون أي دراسة لتقييم الأثر البيئي ما يهدد هذا المعلم الطبيعي.

05:46

بعد التحذيرات.. فيديو من داخل "مغارة الفقمة"! (فيديو)


وثقت احدى الناشطات عبر فيديو على مواقع التواصيل، مشاهد تكشف ماذا يوجد في باطن مغارة الفقمة التاريخية في عمشيت، وذلك بالتزامن مع اعادة تفعيل اعمال جرف بمحيط "مغارة الفقمة" في عمشيت، وسط تحذيرات ومناشدات بوقف الاعمال نظراً الى ان الأعمال تُنفّذ من دون أي دراسة لتقييم الأثر البيئي ما يهدد هذا المعلم الطبيعي.

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد التحذيرات.. فيديو من داخل "مغارة الفقمة"! (فيديو)
05:46
سلام: لا نبخل في إعادة الإعمار ولكن إمكاناتنا ضئيلة وأنا واثق بأنّنا سننجح في عقد مؤتمر دولي من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية
05:36
الرئيس نواف سلام: مشروعنا هو استعادة الدولة ويبدأ ذلك باستعادة ثقة الناس ونحن بحاجة إلى زيادة العناصر الأمنية والجيش خصوصاً مع بدء انسحاب "اليونيفيل" من الجنوب
05:34
تصريح رئيس الحكومة نواف سلام بعد جولته على مدينة صيدا
05:30
أشهى الأطباق وألذ الوصفات في حلقة جديدة من "الشيف انطوان عنا" الآن على الجديد
05:10
الحجار: نسعى بشتى السبل والوسائل الدبلوماسية لتحقيق انسحاب العدو الإسرائيلي من آخر شبر من أرض الجنوب العزيز ولوقف اعتداءاته اليومية واستعادة الأسرى إلى حضن الوطن
04:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025