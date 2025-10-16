الرئيس سلام يزور مدينة صيدا

تشمل جولة الرئيس سلام على التوالي: مرفأ ومعمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق ومحطة الصرف الصحي ومستشفى صيدا الحكومي، ومن ثم يلتقي محافظ الجنوب ضو في سرايا صيدا، ينتقل بعدها إلى بلدية صيدا حيث يقام على شرفه حفل استقبال بمشاركة نواب وفاعليات المدينة يتخلله للرئيس سلام، ولرئيس البلدية وعرض موجز عن مدينة صيدا. تختتم الزيارة بحفل غداء تقيمه على شرفه جمعية "المقاصد" الخيرية الإسلامية في صيدا في باحة ثانوية "المقاصد" في المدينة في حضور نائبي المدينة وفاعلياتها.