الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:40
بعد نتائج التحاليل.. دبكة لـ عمال "تنورين"! (فيديو)
2025-10-15
بين الشرع والأسد.. فيديو ومقارنة
2025-10-14
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
2025-10-14
"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)
2025-10-14
إطلاق سراح سلاحف "مهددة بالانقراض"! (فيديو)
محليات
فريد البستاني يدعو إلى جلسة للجنة الاقتصاد حول قضية "مياه تنورين": لحماية المستهلك ومناقشة تداعياتها على الثقة بالصناعة الوطنية
2025-10-16 | 06:35
A-
A+
فريد البستاني يدعو إلى جلسة للجنة الاقتصاد حول قضية "مياه تنورين": لحماية المستهلك ومناقشة تداعياتها على الثقة بالصناعة الوطنية
دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب
البروفيسور
فريد البستاني
، إلى جلسة للجنة تُعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، مخصصة لمناقشة قضية شركة "مياه تنورين"، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نتائج بعض الفحوصات المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى تطابقها مع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، والقرارات والاجراءت التي اتخذتها
وزارة الصحة العامة
بهذا الشأن.
وأوضح
البستاني
أن الجلسة ستتناول بشكل معمّق سبل التنسيق بين
الجهات الرسمية
والرقابية المعنية لضمان حماية المستهلك وصحته من جهة، والحفاظ على الصناعة الوطنية من جهة أخرى، بعيدًا عن أي تشهير أو استهداف إعلامي قد يسيء إلى سمعة الشركات والصناعات
اللبنانية
أو يلحق الضرر بعملها.
وأشار البستاني إلى أن "هذا ما تعمل عليه اللجنة بالتعاون مع
وزارة الاقتصاد والتجارة
في إطار
قانون حماية
المستهلك الذي يُوضع عليه حاليًا اللمسات
الأخيرة
"، مؤكدًا أهمية التوازن بين حق المواطن بالحصول على منتج آمن وضرورة محافظة الصناعيين على سمعة إنتاجهم الوطني.
مقالات ذات صلة
البستاني: وضع البلد يستدعي أن يكون هناك قانون حديث لحماية المستهلك
البستاني: قانون حماية المستهلك سيصدر قريباً
فريد البستاني: بعد 20 عاماً.. تعديل قانون حماية المستهلك
فريد البستاني يدعو إلى جلسة للجنة الاقتصاد حول قضية "مياه تنورين": لحماية المستهلك ومناقشة تداعياتها على الثقة بالصناعة الوطنية
محليات
فريد البستاني
لبنان
تنورين
العودة الى الأعلى
الرئيس سلام من بلدية صيدا: متمسكون ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمناً المخيمات الفلسطينية
جديد قضية "تنورين".. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
اقرأ ايضا في محليات
11:29
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت أطراف بلدة كوثرية السياد
11:29
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت أطراف بلدة كوثرية السياد
11:27
وزارة الصحة: مياه تنورين في الأسواق خالية من البكتيريا والنتائج النهائية لعينات المصانع تصدر قريباً
11:27
وزارة الصحة: مياه تنورين في الأسواق خالية من البكتيريا والنتائج النهائية لعينات المصانع تصدر قريباً
11:20
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف تلة علي الطاهر
11:20
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف تلة علي الطاهر
يحدث الآن
محليات
11:29
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت أطراف بلدة كوثرية السياد
محليات
11:27
وزارة الصحة: مياه تنورين في الأسواق خالية من البكتيريا والنتائج النهائية لعينات المصانع تصدر قريباً
محليات
11:20
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف تلة علي الطاهر
اخترنا لك
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية من مسيّرة إستهدفت أطراف بلدة كوثرية السياد
11:29
وزارة الصحة: مياه تنورين في الأسواق خالية من البكتيريا والنتائج النهائية لعينات المصانع تصدر قريباً
11:27
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف تلة علي الطاهر
11:20
غارات جنوب لبنان والبقاع.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
11:14
مراسل الجديد: إصابة جراء الغارة الاسرائيلية في شمسطار
11:05
تحديد أجرة "فرط" و"لمّ" الزيتون عن الشجر
10:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:14
غارات جنوب لبنان والبقاع.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
07:15
مستعد للقيام بما يُبعد الحرب عن لبنان ويؤمن تحرير الجنوب.. مواقف جديدة للرئيس عون
2025-09-14
معوض في ذكرى اغتيال الجميل: لبنان الوطن والدولة بدأ ينتصر
2025-09-30
وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته في اسبانيا ويغني لها "كبرت البنوت"
2025-09-20
حافلات في مدينة مانشستر تسخر من أموريم
2025-09-03
بهاء الحريري: لن نسمح أن يكون تسليم السلاح سبباً لاندلاع حرب أهلية
بالفيديو
بالفيديو
09:49
هنا بيروت - زياد الصافي - الحلقة الكاملة
06:24
جديد قضية "تنورين".. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
13:13
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
2025-10-14
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
07:46
عن تسليم بشار الأسد.. أول تعليق روسي!
عربي و دولي
07:46
عن تسليم بشار الأسد.. أول تعليق روسي!
محليات
09:05
تحذير من كتلة الوفاء للمقاومة: يشوِّه صورة العهد وشعاراته السياديّة!
محليات
09:05
تحذير من كتلة الوفاء للمقاومة: يشوِّه صورة العهد وشعاراته السياديّة!
محليات
06:24
جديد قضية "تنورين".. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
محليات
06:24
جديد قضية "تنورين".. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
عربي و دولي
08:48
فوق جثة السنوار.. اسرائيل تنشر! (صورة)
عربي و دولي
08:48
فوق جثة السنوار.. اسرائيل تنشر! (صورة)
عربي و دولي
06:07
نتنياهو: المعركة لم تنته!
عربي و دولي
06:07
نتنياهو: المعركة لم تنته!
محليات
08:30
وزير عن ملف "تنورين": زوبعة!
محليات
08:30
وزير عن ملف "تنورين": زوبعة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025