محليات

فريد البستاني يدعو إلى جلسة للجنة الاقتصاد حول قضية "مياه تنورين": لحماية المستهلك ومناقشة تداعياتها على الثقة بالصناعة الوطنية

2025-10-16 | 06:35
دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب البروفيسور فريد البستاني، إلى جلسة للجنة تُعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، مخصصة لمناقشة قضية شركة "مياه تنورين"، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نتائج بعض الفحوصات المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى تطابقها مع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، والقرارات والاجراءت التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.

وأوضح البستاني أن الجلسة ستتناول بشكل معمّق سبل التنسيق بين الجهات الرسمية والرقابية المعنية لضمان حماية المستهلك وصحته من جهة، والحفاظ على الصناعة الوطنية من جهة أخرى، بعيدًا عن أي تشهير أو استهداف إعلامي قد يسيء إلى سمعة الشركات والصناعات اللبنانية أو يلحق الضرر بعملها.
وأشار البستاني إلى أن "هذا ما تعمل عليه اللجنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار قانون حماية المستهلك الذي يُوضع عليه حاليًا اللمسات الأخيرة"، مؤكدًا أهمية التوازن بين حق المواطن بالحصول على منتج آمن وضرورة محافظة الصناعيين على سمعة إنتاجهم الوطني.
محليات

فريد البستاني

لبنان

تنورين

