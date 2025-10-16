فريد البستاني يدعو إلى جلسة للجنة الاقتصاد حول قضية "مياه تنورين": لحماية المستهلك ومناقشة تداعياتها على الثقة بالصناعة الوطنية

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب ، إلى جلسة للجنة تُعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، مخصصة لمناقشة قضية شركة "مياه تنورين"، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نتائج بعض الفحوصات المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى تطابقها مع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، والقرارات والاجراءت التي اتخذتها بهذا الشأن.