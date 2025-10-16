الرئيس سلام من بلدية صيدا: متمسكون ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمناً المخيمات الفلسطينية

الرئيس عون: طالبنا ببسطُ سلطةِ الدولة اللبنانية على كافةِ أراضيها وسحبُ سلاحِ جميع القوى المسلّحة ومن ضمنِها حزبُ الله وتسليمُه الى الجيشِ