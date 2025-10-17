تفكيك مخيم للنازحين السوريين (شاهد الفيديو)

ضغوط عسكرية إسرائيلية على لبنان وتصعيد يؤكد أن "لا اعمار" قبل التفاوض، وسط ذلك يتشاور الرؤساء.. حول الخطوات. بحسب المعلومات فإن رئيس الجمهورية ناقش مع رئيس المجلس العرض الأميركي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل حول كل النقاط العالقة، وكذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام. الا أن مصادر سياسية أكدت أن موقف لبنان الرسمي لا يزال رافضا لهذا المسار مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر استنادا الى تجربة الترسيم البحري "الناجحة".

